به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، محمد نعیمی‌پور اظهار داشت: شبکه دارویی جمعیت هلال‌احمر در ماه‌های نخست سال، بخش قابل توجهی از خدمات دارویی مورد نیاز مردم را پوشش داده و فعالیت داروخانه‌ها و باجه‌های دارویی این جمعیت به‌صورت مستمر ادامه داشته است. در این مدت، ۳۸ داروخانه فعال هلال‌احمر در کنار سه باجه دارویی، خدمات خود را به مراجعه‌کنندگان ارائه کرده‌اند و مجموع خدمات ثبت‌شده در این مراکز از ۶۰۰ هزار مورد فراتر رفته است.

وی با اشاره به روند فعالیت شبکه دارویی هلال احمر، افزود: حفظ پایداری خدمات دارویی و تأمین اقلام مورد نیاز بیماران از اولویت‌های حوزه بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر است و تلاش شده است فعالیت داروخانه‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند.

نعیمی‌پور بیان کرد: در کنار استمرار فعالیت مراکز موجود، وضعیت ذخایر دارویی نیز به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای تقویت ذخایر راهبردی و افزایش آمادگی شبکه در شرایط مختلف، برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

مدیر حوزه تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: تأمین برخی اقلام دارویی، به‌ویژه داروهای خاص و وارداتی، در مقاطعی با محدودیت‌هایی مواجه بوده است، اما با رصد مستمر بازار، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تأمین‌کننده و بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین تلاش شده است نیاز بیماران بدون ایجاد وقفه جدی پاسخ داده شود.

وی با اشاره به عملکرد داروخانه‌های هلال‌احمر در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: از نخستین ساعات آغاز جنگ، تداوم ارائه خدمات دارویی در دستور کار قرار گرفت و داروخانه‌های جمعیت تلاش کردند فعالیت خود را حفظ کنند. در این شرایط، تأمین داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج اهمیت بیشتری پیدا کرد و هماهنگی میان استان‌ها برای پشتیبانی از مناطق درگیر نیز انجام شد.

مدیر حوزه تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر اضافه کرد: در مناطقی که بخشی از داروخانه‌های بخش خصوصی فعالیت محدودی داشتند، داروخانه‌های هلال‌احمر نقش بیشتری در تأمین نیازهای دارویی مردم ایفا کردند و با همکاری استان‌های معین، روند توزیع و تأمین دارو دنبال شد.

نعیمی‌پور همچنین از برنامه این جمعیت برای توسعه شبکه دارویی خبر داد و گفت: راه‌اندازی داروخانه‌های جدید در آبادان و شاهرود در دستور کار قرار دارد و این مراکز پس از افتتاح، به ظرفیت ارائه خدمات دارویی هلال‌احمر اضافه خواهند شد.

وی در پایان اذعان کرد: شبکه دارویی هلال‌احمر در کنار تداوم فعالیت ۳۸ داروخانه و سه باجه فعال و ثبت بیش از ۶۰۰ هزار خدمت در سه‌ماهه نخست سال، توسعه جغرافیایی مراکز ارائه خدمات را نیز دنبال می‌کند تا دسترسی شهروندان به خدمات دارویی این جمعیت افزایش یابد.