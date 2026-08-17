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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۴

ارائه ۶۰۰ هزار خدمت دارویی در ۳۸ داروخانه هلال‌احمر

ارائه ۶۰۰ هزار خدمت دارویی در ۳۸ داروخانه هلال‌احمر

مدیر حوزه تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر گفت: ۳۸ داروخانه و سه باجه دارویی جمعیت هلال‌احمر در سه‌ماهه نخست امسال بیش از ۶۰۰ هزار خدمت دارویی به شهروندان ارائه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، محمد نعیمی‌پور اظهار داشت: شبکه دارویی جمعیت هلال‌احمر در ماه‌های نخست سال، بخش قابل توجهی از خدمات دارویی مورد نیاز مردم را پوشش داده و فعالیت داروخانه‌ها و باجه‌های دارویی این جمعیت به‌صورت مستمر ادامه داشته است. در این مدت، ۳۸ داروخانه فعال هلال‌احمر در کنار سه باجه دارویی، خدمات خود را به مراجعه‌کنندگان ارائه کرده‌اند و مجموع خدمات ثبت‌شده در این مراکز از ۶۰۰ هزار مورد فراتر رفته است.

وی با اشاره به روند فعالیت شبکه دارویی هلال احمر، افزود: حفظ پایداری خدمات دارویی و تأمین اقلام مورد نیاز بیماران از اولویت‌های حوزه بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر است و تلاش شده است فعالیت داروخانه‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند.

نعیمی‌پور بیان کرد: در کنار استمرار فعالیت مراکز موجود، وضعیت ذخایر دارویی نیز به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای تقویت ذخایر راهبردی و افزایش آمادگی شبکه در شرایط مختلف، برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

مدیر حوزه تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: تأمین برخی اقلام دارویی، به‌ویژه داروهای خاص و وارداتی، در مقاطعی با محدودیت‌هایی مواجه بوده است، اما با رصد مستمر بازار، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تأمین‌کننده و بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین تلاش شده است نیاز بیماران بدون ایجاد وقفه جدی پاسخ داده شود.

وی با اشاره به عملکرد داروخانه‌های هلال‌احمر در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: از نخستین ساعات آغاز جنگ، تداوم ارائه خدمات دارویی در دستور کار قرار گرفت و داروخانه‌های جمعیت تلاش کردند فعالیت خود را حفظ کنند. در این شرایط، تأمین داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج اهمیت بیشتری پیدا کرد و هماهنگی میان استان‌ها برای پشتیبانی از مناطق درگیر نیز انجام شد.

مدیر حوزه تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر اضافه کرد: در مناطقی که بخشی از داروخانه‌های بخش خصوصی فعالیت محدودی داشتند، داروخانه‌های هلال‌احمر نقش بیشتری در تأمین نیازهای دارویی مردم ایفا کردند و با همکاری استان‌های معین، روند توزیع و تأمین دارو دنبال شد.

نعیمی‌پور همچنین از برنامه این جمعیت برای توسعه شبکه دارویی خبر داد و گفت: راه‌اندازی داروخانه‌های جدید در آبادان و شاهرود در دستور کار قرار دارد و این مراکز پس از افتتاح، به ظرفیت ارائه خدمات دارویی هلال‌احمر اضافه خواهند شد.

وی در پایان اذعان کرد: شبکه دارویی هلال‌احمر در کنار تداوم فعالیت ۳۸ داروخانه و سه باجه فعال و ثبت بیش از ۶۰۰ هزار خدمت در سه‌ماهه نخست سال، توسعه جغرافیایی مراکز ارائه خدمات را نیز دنبال می‌کند تا دسترسی شهروندان به خدمات دارویی این جمعیت افزایش یابد.

کد مطلب 6919747
محدثه رمضانعلی

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