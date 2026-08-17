به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین یوسف‌پور ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نقش رسانه در تحولات و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: امروز رسانه صرفاً ابزار انتقال خبر نیست بلکه به یکی از میدان‌های اصلی نبرد تبدیل شده است و دشمن تلاش می‌کند از طریق تأثیرگذاری بر ادراک و محاسبات ذهنی جامعه، مسیر تصمیم‌گیری و رفتار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: آنچه برای دشمن اهمیت دارد فقط ایجاد خسارت فیزیکی نیست بلکه تغییر باورها، تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد اختلال در محاسبات ذهنی مردم نیز از اهداف مهم جنگ رسانه‌ای است و به همین دلیل باید نقش رسانه در این عرصه با نگاه جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد.



یوسف‌پور با اشاره به تجربه فعالیت رسانه‌ای استان قم در جریان جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: اقداماتی که در قالب قرارگاه رسانه‌ای سفیر رمضان انجام شد، ادامه تجربه‌ای بود که از جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته بود و در جریان جنگ ۴۰ روزه تکمیل‌تر شد.



وی ادامه داد: بر اساس اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور، الگوی شکل‌گرفته در قم در این حوزه به عنوان یکی از بهترین الگوها برای سایر نقاط کشور مورد توجه قرار گرفت و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی مجموعه رسانه‌ای استان در شرایط ویژه است.



رسانه های قم در میدان جنگ نقش‌آفرینی کردند



مدیر خانه مطبوعات استان قم با تقدیر از همراهی اهالی رسانه استان گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای قم در کنار خانه مطبوعات و مجموعه‌های رسانه‌ای استان، علاوه بر حمایت از اقدامات انجام شده، در تولید محتوا و جریان‌سازی نقش مؤثری ایفا کردند.



وی افزود: این فعالیت‌ها تنها به انتشار اخبار محدود نبود و رسانه‌ها بر اساس وظیفه ذاتی خود در انعکاس رویدادها، تولید محتوا و حضور در میدان نیز فعال بودند و بخشی از اقدامات صورت گرفته در شرایط جنگی به صورت خودجوش از سوی اصحاب رسانه انجام شد.



یوسف‌پور با اشاره به اهمیت فضای مجازی در شرایط جنگی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم فعالیت قرارگاه رسانه‌ای سفیر، مدیریت فضای مجازی و مقابله با تشویش اذهان عمومی بود زیرا اگرچه خسارت‌های فیزیکی ناشی از جنگ قابل توجه بود اما آثار ناشی از شایعات منتشرشده در فضای مجازی می توانست در مواردی سنگین‌تر باشد.



وی خاطرنشان کرد: تعامل با مجموعه‌های مسئول در حوزه مدیریت فضای مجازی و مقابله با تشویش اذهان عمومی از جمله اقداماتی بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه همکاری‌های لازم با دستگاه قضایی نیز انجام شد.



یوسف‌پور گفت: مجموعه اقدامات انجام شده در مدیریت فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در ایام جنگ نشان داد که رسانه‌های استان توانستند در مدیریت خبر و روایت جنگ عملکرد موفقی داشته باشند.



شایعه می‌تواند از خسارت فیزیکی ماندگارتر باشد



وی با تأکید بر ضرورت توجه به آثار اجتماعی و روانی شایعات بیان کرد: دشمن در جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند با انتشار اخبار نادرست و ایجاد فضای ابهام، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو مدیریت فضای مجازی و مقابله با تشویش اذهان عمومی اهمیت بسیار زیادی دارد.



مدیر خانه مطبوعات استان قم ادامه داد: در کنار تولید و انتشار محتوا، اصحاب رسانه در عرصه میدانی نیز حضور داشتند و در جریان فعالیت‌های قرارگاه، سه غرفه در نقاط مختلف شهر برپا شد.



وی افزود: این حضور میدانی بخشی از اقداماتی بود که در کنار فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای انجام شد و نشان داد که رسانه می‌تواند علاوه بر انعکاس رویدادها، در میدان اجتماعی نیز حضور مؤثر و مسئولانه داشته باشد.



یوسف‌پور با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه استان گفت: بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بدون اینکه منتظر برنامه‌ریزی یا حمایت خاصی باشند، به صورت خودجوش وظیفه حرفه‌ای و اجتماعی خود را در شرایط جنگی انجام دادند و لازم است از همه این عزیزان قدردانی شود.



وی خاطرنشان کرد: اگرچه امکان تقدیر شایسته از همه فعالان رسانه‌ای که در این مدت تلاش کردند فراهم نشد اما زحمات آنان دیده شده و قدردان تلاش‌های مجموعه رسانه‌ای استان هستیم.



افزایش تعداد رسانه‌ها بدون خبرنگار میدانی آسیب است



مدیر خانه مطبوعات استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت رسانه‌های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷۰۴ رسانه در استان قم دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و قم از نظر سرانه رسانه‌ای به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، جایگاه نخست در سطح کشور دارد.



وی افزود: اگرچه این جایگاه از نظر آماری یک امتیاز محسوب می‌شود اما افزایش تعداد رسانه‌ها زمانی ارزشمند است که متناسب با آن نیروی انسانی و خبرنگار میدانی نیز برای تولید محتوا وجود داشته باشد.



یوسف‌پور ادامه داد: یکی از آسیب‌های موجود این است که تعداد رسانه‌ها افزایش پیدا کرده اما در مقابل، تعداد خبرنگاران میدانی که بتوانند در خط مقدم تولید محتوا حضور داشته باشند، متناسب با این ظرفیت رشد نکرده است.



وی بیان کرد: حدود ۳۰۰ خبرنگار عضو خانه مطبوعات استان قم هستند و این مجموعه تلاش می‌کند مسائل و مطالبات جامعه رسانه‌ای را دنبال کند.



شورای شهر باید مدافع حقوق جامعه رسانه‌ای باشد



مدیر خانه مطبوعات استان قم با قدردانی از مجموعه‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: در سال گذشته همکاری‌های خوبی از سوی برخی بخش‌های شهرداری و مجموعه شورا با خانه مطبوعات صورت گرفت که از همراهی و همکاری این مجموعه ها تشکر می‌کنیم.



وی با اشاره به دیدگاه خود درباره جایگاه شورای اسلامی شهر افزود: چند سال قبل در یکی از برنامه‌ها این انتقاد را مطرح کردم که آسیب شورای شهر این است که نباید از شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شود.



یوسف‌پور ادامه داد: نگاه ما این است که شورای اسلامی شهر، پارلمان شهری و نماینده همه شهروندان است و باید از حقوق و مطالبات همه اقشار جامعه دفاع کند و جامعه رسانه‌ای نیز بخشی از بدنه اجتماعی شهر است که نیازمند حمایت و توجه جدی است.



وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سوی خانه مطبوعات در سال‌های گذشته گفت: ما طی سال‌های مختلف در جلسات و نشست‌های متعدد مسائل جامعه رسانه‌ای را با اعضای شورای شهر مطرح کرده‌ایم و برخی از اعضا نیز توصیه‌ها و دیدگاه‌های خود را ارائه کرده‌اند که البته باید گام های عملی برای حل مشکلات اهالی رسانه برداشته شود.



یک مصوبه ماندگار برای رسانه های قم به یادگار بگذارید



یوسف‌پور در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از رسانه‌ها در شرایط جنگی تصریح کرد: بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، اصحاب رسانه در جنگ نرم به عنوان سربازان خط مقدم شناخته می‌شوند و اگر جنگ رسانه‌ای و ترکیبی دشمن را جدی بدانیم، باید برای تقویت این جبهه نیز امکانات و پشتوانه لازم فراهم شود.



وی افزود: با وجود مسئولیتی که رسانه‌ها در این میدان بر عهده دارند، رسانه‌های استان با مشکلات اقتصادی و ضعف بنیه مالی مواجه هستند و با چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که رسانه بتواند همه وظایف خود را در سطح مطلوب انجام دهد و از آن مهم‌تر، نمی‌توان انتظار داشت این مجموعه به شکل کامل وارد عرصه جهاد رسانه‌ای شود.



مدیر خانه مطبوعات استان قم خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر گفت: انتظار ما این است که در ماه‌های باقی‌مانده از فعالیت دوره فعلی شورا، موضوع حمایت از جامعه رسانه‌ای با جدیت بیشتری دنبال شود.



وی پیشنهاد کرد: می‌توان با تشکیل یک کارگروه تخصصی، مجموعه پیشنهادهای جامعه رسانه‌ای را بررسی کرد تا زمینه برای اتخاذ تصمیم‌های عملی در حمایت از رسانه‌ها فراهم شود.



یوسف‌پور خاطرنشان کرد: این درخواست به معنای انتقاد از مجموعه شورا نیست بلکه مطالبه‌ای برای کمک به رسانه و نیروهایی است که در خط مقدم جنگ فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت می‌کنند و امیدواریم این موضوع مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر قرار گیرد.



وی در پایان گفت: امیدواریم در مدت باقی‌مانده از فعالیت شورای اسلامی شهر، یک تصمیم یا مصوبه ماندگار در حمایت از جامعه رسانه‌ای قم به تصویب برسد تا سال‌ها بعد بتوان از آن به عنوان اقدامی ارزشمند در دوره‌ای یاد کرد که کشور درگیر جنگ بود و اهمیت رسانه و نقش نیروهای رسانه‌ای در خط مقدم بیش از همیشه احساس می‌شد.