ابراهیم هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت کشت برنج در استان اظهار کرد: برنج یکی از محصولات تعریف‌شده در الگوی کشت استان است و برخلاف برخی برداشت‌ها، هیچ‌گونه ممنوعیتی برای کشت این محصول در گلستان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت شالیزارها در حال حاضر حدود ۳۰ هزار هکتار است، افزود: البته تجربه سال‌های گذشته نشان داده که ممکن است تمایل کشاورزان برای افزایش سطح کشت بیش از میزان تعیین‌شده باشد، اما برنامه‌ریزی‌ها بر اساس شرایط منابع آبی انجام می‌شود.

هزارجریبی ادامه داد: در فصل بهار، کارگروه سازگاری با کم‌آبی به ریاست استانداری و با دبیری شرکت آب منطقه‌ای تشکیل می‌شود و در آن، وضعیت بارندگی‌ها، ذخایر سدها و چشم‌انداز منابع آبی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد؛ بر این اساس، در صورت بروز تنش آبی، احتمال بازنگری و کاهش سطح کشت برنج وجود خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت الگوی کشت اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی، فاصله بین الگوی ابلاغی و اجرای واقعی آن در مزارع است که تلاش داریم با اقدامات ترویجی و همراهی کشاورزان این فاصله را به حداقل برسانیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به نقش امنیت غذایی در تصمیم‌گیری‌ها گفت: تأمین محصولات اساسی از جمله برنج، در کنار مدیریت منابع آب، از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی است و سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که این دو هدف به‌صورت همزمان محقق شود.

هزارجریبی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، هنوز تصمیم نهایی درباره تغییر سطح شالیزارها اتخاذ نشده و هرگونه تصمیم‌گیری به بررسی‌های دقیق‌تر در ماه‌های آینده و وضعیت بارش‌ها و منابع آبی بستگی دارد.