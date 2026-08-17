معصومه صفری اوریمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت شالیزارهای قائمشهر برای تولید محصول دوم اظهار کرد: امسال در مجموع ۲ هزار و ۳۷۲ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان به کشت مجدد برنج و پرورش رتون اختصاص یافته است.
وی افزود: از این میزان، یک هزار و ۲۲۲ هکتار به نشاکاری مجدد اختصاص دارد و عملیات پرورش رتون نیز در یک هزار و ۱۵۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان در حال انجام است.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اشاره به مشارکت کشاورزان در کشت دوم برنج گفت: یک هزار و ۵۰۰ بهرهبردار در بخش کشت مجدد و یک هزار و ۳۸۰ بهرهبردار نیز در زمینه پرورش رتون فعالیت دارند.
صفری اوریمی ادامه داد: کشت مجدد پس از برداشت محصول نخست انجام میشود و شالیزار برای نشاکاری دوباره آماده میشود، در حالی که در پرورش رتون از ساقه و ریشه باقیمانده بوتههای برنج استفاده شده و با مدیریت مناسب مزرعه، محصول دوم برداشت میشود.
وی هدف از توسعه این روشها را استفاده حداکثری از ظرفیت اراضی شالیزاری، افزایش بهرهوری زمین و امکان تولید بیشتر در یک فصل زراعی عنوان کرد و گفت: کشت دوم برنج در صورت رعایت اصول فنی میتواند به افزایش درآمد کشاورزان و بهرهگیری بهتر از منابع موجود کمک کند.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با تأکید بر اهمیت مدیریت فنی مزارع افزود: زمانبندی مناسب عملیات زراعی، آمادهسازی زمین، آبیاری، تغذیه، کنترل علفهای هرز و پایش مستمر آفات و بیماریها از عوامل مؤثر در دستیابی به عملکرد مطلوب در کشت دوم برنج است.
صفری اوریمی درباره پرورش رتون نیز گفت: مدیریت بقایای گیاهی، تأمین رطوبت و مواد غذایی مورد نیاز بوتهها و کنترل بهموقع آفات و بیماریها نقش مهمی در استقرار مناسب رتون و افزایش تولید دارد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشت دوم برنج خاطرنشان کرد: شالیکاران باید مزارع خود را بهطور مستمر پایش کنند و در صورت مشاهده نشانههای آلودگی یا خسارت، موضوع را در کوتاهترین زمان به کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر تصریح کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی و مراکز تابعه نیز با رصد وضعیت مزارع، توصیههای فنی لازم را به بهرهبرداران ارائه میکنند تا عملیات کشت مجدد و پرورش رتون با رعایت اصول فنی انجام شود.
صفری اوریمی در پایان گفت: گسترش کشت مجدد و پرورش رتون در کنار مدیریت صحیح منابع و رعایت توصیههای کارشناسی، میتواند به افزایش بهرهوری شالیزارها، تقویت تولید برنج و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای شالیکار قائمشهر کمک کند.
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