حوزه علمیه انقلابی، در گام دوم باید جوانان مؤمن را به میدان بیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح‌میرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و بررسی ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره)، شهدای دفاع مقدس و همرزمان و همسنگران عرصه ترویج، پژوهش و آموزش معارف بیانیه گام دوم، گفت: موضوع سخن من به سهمی بازمی‌گردد که حوزه‌های علمیه باید در گام دوم انقلاب ایفا کنند.

وی افزود: اگر حوزه، انقلابی نباشد و خود را با گام دوم انقلاب همراه نکند، به تعبیر امام شهید، منزوی خواهد شد و نمی‌تواند با تحولات همراه شود. از سوی دیگر نیز نمی‌توان اثر عمیق حوزه‌های علمیه، عالمان دینی و علمای ربانی را در تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی نادیده گرفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: می‌توان دو نوع نگاه به حوزه علمیه داشت؛ یک نگاه حداقلی که حوزه را به تولیدات علمی، حل مسائل و تدوین کتاب‌هایی محدود می‌کند که نهایتاً انتشار آنها محدود به کتابخانه‌ها می‌شود و یک نگاه گسترده‌تر که حوزه را در امتداد مسیر انبیا و در متن جامعه تعریف می‌کند.

وی ادامه داد: البته ممکن است برخی بخواهند حوزه را کاملاً از جامعه جدا کنند و برای دین، نقشی صرفاً فردی و شخصی قائل باشند؛ اما چنین نگاه سکولاریستی گسترده‌ای با حقیقت حوزه‌های علمیه اسلامی و شیعی سازگار نیست.

صلح‌میرزایی گفت: حتی اگر کسی نگاه حداقلی به ارتباط حوزه و جامعه داشته باشد، باز هم نمی‌توان حوزه‌ای را تصور کرد که کاملاً از جامعه منفک باشد؛ زیرا عالم دینی دست‌کم در مناسبت‌های تبلیغی در میان مردم حضور پیدا می‌کند. برخی مراجع عظام نیز اگرچه از حوزه خارج نمی‌شدند، اما در ایام محرم و مناسبت‌های تبلیغی به این عرصه وارد می‌شدند.

وی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید انقلاب درباره سکولار نبودن حوزه‌های علمیه تصریح کرد: امام شهید بارها تأکید کردند که حوزه‌های علمیه نمی‌توانند سکولار باشند. اینکه بگوییم ما به مسائل نظام و حکومت کاری نداریم، همان سکولاریسم حداقلی و همان نگاه حداقلی به حوزه است.

خدمات متقابل حوزه و انقلاب اسلامی

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به خدمات متقابل حوزه و انقلاب اسلامی گفت: برای فهم نقش حوزه در گام دوم، باید خدمات انقلاب اسلامی به حوزه و خدمات حوزه به انقلاب اسلامی را در کنار یکدیگر ببینیم.

وی افزود: در سخنرانی‌های مختلف امام شهید با مخاطبان گوناگون و علما، درباره این موضوع مطالب متعددی مطرح شده است. نخستین خصلت حوزه علمیه که در خود بیانیه گام دوم نیز مورد اشاره قرار گرفته، تربیت شخصیتی مانند امام خمینی(ره) است.

صلح‌میرزایی ادامه داد: امام خمینی(ره) خود محصول حوزه و فارغ‌التحصیل حوزه بودند و توانستند انقلاب عظیمی را رقم بزنند که نه‌تنها در ایران، بلکه در جهان تحول ایجاد کرد.

وی با اشاره به نقش حوزه در تبلیغ و گسترش پیام انقلاب اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب بارها به نقش حوزه در رساندن پیام انقلاب به مردم اشاره کردند. برای نمونه، ایشان در ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۴ در دیدار با جمعی از نمایندگان طلاب، به سخنان امام خمینی(ره) در دوران حضور در پاریس اشاره کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: امام خمینی(ره) در پاریس نقل کرده بودند که فردی به ایشان گفته است همان شعاری که مردم در خیابان‌های تهران سر می‌دهند، در روستایی دورافتاده نیز تکرار می‌شود و عالم آن روستا پیشاپیش مردم حرکت می‌کند و مردم پشت سر او شعار می‌دهند. امام خمینی(ره) با مشاهده چنین وضعیتی یقین کرده بودند که انقلاب پیروز خواهد شد.

وی گفت: رهبر شهید انقلاب در همان دیدار سال ۱۳۹۴ تأکید کردند که دانشگاهیان در تحولات اجتماعی مؤثر بوده‌اند و معمولاً بسیاری از حرکت‌های تحولی در یکی دو قرن اخیر از دانشگاهیان آغاز شده است؛ اما جریان روشنفکری اغلب در محیط خودش محصور می‌ماند.

صلح‌میرزایی ادامه داد: ایشان تأکید کردند اگر طلاب نبودند و پیام امام را تبلیغ نمی‌کردند، این حرکت نمی‌توانست به این شکل در جامعه گسترش پیدا کند. حوزه همچنین با تربیت شخصیت‌هایی مانند شهید مطهری و علامه طباطبایی، در تولید فکر انقلابی و تبیین مفاهیمی مانند توحید انقلابی، نبوت انقلابی و ولایت انقلابی نقش مهمی ایفا کرد و سیره اهل بیت(ع) و رویکرد صحیح نسبت به مبارزه و حوادث سیاسی دوران اهل بیت(ع) را تبیین کرد.

وی با اشاره به نقش حوزه در تثبیت انقلاب اسلامی گفت: در نهضت نیز تعداد فراوانی از علما و طلاب تحت شکنجه قرار گرفتند یا به تبعید رفتند؛ خود امام شهید، شهید آیت‌الله غفاری و شهید آیت‌الله سعیدی از جمله این افراد بودند و طلاب بسیاری نیز به شهادت رسیدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در دفاع مقدس نیز روحانیت و طلاب نقش مهمی داشتند و نسبت شهدای طلاب و روحانیون به جمعیت این قشر، از موضوعات قابل توجهی است که امام خمینی(ره) نیز به آن اشاره کرده بودند.

انقلاب اسلامی، حوزه را وارد عرصه‌های جدید کرد

صلح‌میرزایی با اشاره به خدمات انقلاب اسلامی به حوزه‌های علمیه گفت: پس از انقلاب اسلامی، حوزه در عرصه‌های مختلف رشد پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین خدمات انقلاب، توسعه عرصه تبلیغ بود و امکانات عظیمی برای طلاب فراهم شد.

وی ادامه داد: همچنین با تحولاتی که در جهان رخ داد، مسائل جدیدی پیش روی حوزه قرار گرفت و این مسئله به پویایی حوزه کمک کرد. حمایت‌های مادی و معنوی نیز از دیگر خدمات نظام اسلامی به حوزه بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره حمایت از حوزه اظهار کرد: ایشان در سال ۱۳۸۹ در قم فرمودند که اگر پادشاهان در گذشته وظیفه خود می‌دانستند از حوزه حمایت کنند، حاکمیت اسلامی نیز قطعاً وظیفه خود می‌داند که از حوزه علمیه حمایت کند.

وی افزود: البته بحث شهریه و معیشت طلاب، موضوعی است که حوزه باید استقلال خود را در آن حفظ کند، اما در مجموع، حمایت نظام اسلامی موجب توسعه ظرفیت‌های حوزه شده است.

صلح‌میرزایی با اشاره به وضعیت امروز حوزه‌های علمیه گفت: حوزه‌ای که امروز از آن خدمت شما رسیده‌ام، به نظر می‌رسد همان حوزه‌ای است که امام شهید آن را انقلابی می‌خواست. اکثریت طلاب و اساتید ما، چه طلاب برادر و چه طلاب خواهر، در مسیر انقلاب قرار دارند.

وی افزود: امروز حدود ۲۰۰ هزار طلبه در کشور داریم و عالمان دینی در اقصی نقاط کشور مشغول خدمت هستند. رشد حوزه‌های علمیه خواهران نیز پدیده‌ای است که به برکت انقلاب اسلامی شکل گرفته و توسعه یافته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر نقش حوزه اظهار کرد: امام شهید می‌فرمودند حوزه مادر انقلاب است و هرجا که لازم بوده، در کنار انقلاب ایستاده است.

وی با انتقاد از برخی جریان‌هایی که خود را نماینده حوزه معرفی می‌کنند، گفت: نباید به برخی افرادی که گاهی با عناوین مختلفی مانند مجامع محققین و مدرسین یا عالمان روشنفکر معرفی می‌شوند، نگاه کنیم و تصور کنیم آنها نماینده جریان اصلی حوزه هستند.

صلح‌میرزایی ادامه داد: اخیراً در رسانه‌ها دیدم که در پوشش یک خبر مربوط به سفر رئیس‌جمهور، از برخی افراد تحت عنوان عالمان و روحانیون دانشگاهی یاد شده بود؛ برخی از این افراد زمانی داغ بودند، اما امروز مسیر متفاوتی را دنبال می‌کنند و عملاً در مسیر انقلاب کارشکنی می‌کنند.

وی تصریح کرد: اشتباه نشود؛ گاهی رسانه‌های زنجیره‌ای نیز به کمک این جریان‌ها می‌آیند، اما حوزه علمیه، جریان اصیل و انقلابی خود را دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: این افراد همان جریان «قاعدین» هستند که قرآن درباره آنها سخن گفته است؛ جریانی که در زمان حضرت امام(ره) نیز مبارزه را حرام اعلام می‌کردند و امروز نیز همان رسانه‌ها و جریان‌ها فعال هستند.

وی تأکید کرد: من به‌عنوان کسی که سال‌ها حوزه‌های علمیه را از نزدیک دیده‌ام، شهادت می‌دهم که جریان انقلابی در حوزه، جریان غالب در کشور ماست.

انقلاب اسلامی؛ حرکتی مستمر تا تحقق آرمان‌ها

صلح‌میرزایی با تأکید بر اینکه انقلاب را نباید صرفاً به انقلاب سال ۱۳۵۷ محدود کرد، گفت: وقتی از انقلاب سخن می‌گوییم، منظور فقط انقلاب سال ۱۳۵۷ نیست؛ بلکه انقلاب به معنای واقعی کلمه، همان تعبیر «رستاخیزی» است که امام شهید از آن سخن گفتند و از سال ۱۳۴۱ با نخستین سخنرانی امام خمینی(ره) آغاز شد.

وی افزود: این انقلاب، تحول، تحول‌خواهی و تحول‌آفرینی تا رسیدن به ظهور خورشید ولایت عظما، که امام شهید در بیانیه گام دوم نیز به آن اشاره کرده‌اند، آرام نخواهد نشست.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تعبیر «انقلاب در انقلاب» گفت: در جایی که یک انقلاب اتفاق افتاده و تمام شده باشد، تعبیر انقلاب در انقلاب ممکن است معنای مشخصی پیدا کند، اما ما در انقلاب اسلامی با یک فرایند چندمرحله‌ای مواجه هستیم.

وی ادامه داد: اگر امروز در مرحله سوم این فرایند قرار داریم، به این معناست که با «انقلاب در انقلاب» وارد مرحله جدیدی شده‌ایم و در حال عبور از یکی از ایستگاه‌های انقلاب هستیم. انقلاب اسلامی یک حرکت مستمر است که باید مراحل خود را طی کند.

حوزه باید جوانان مؤمن را به میدان بیاورد

صلح‌میرزایی در پایان با اشاره به ضرورت حرکت عمومی در گام دوم انقلاب گفت: با توجه به بحثی که درباره حرکت عمومی مطرح شد، یکی از وظایف مهم علما و طلاب، به میدان آوردن جوانان مؤمن است؛ همان تعبیری که رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۹۸ بر آن تأکید کردند.

وی افزود: ایشان از «صاحبان ذهن‌های فعال و زبان‌های گویا» سخن گفتند و فرمول کار نیز روشن است؛ طلاب باید با جوانان ارتباط بگیرند و آنها را به میدان بیاورند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: وقتی جوانان به میدان آمدند، سایر مردم نیز به میدان خواهند آمد و ان‌شاءالله حرکت عمومی و طی مراحل انقلاب تکمیل خواهد شد.