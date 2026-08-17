انتصابات سرپرست سازمان تأمین اجتماعی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در احکام غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، سجاد احمدوند به عنوان سرپرست قائم مقامی مدیرعامل و ابوالفضل کول‌آبادی به سمت مشاور و و سرپرست اداره کل‌ دفتر مدیرعامل سازمان منصوب شدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان فنی و حرفه ای کشور، رئیس مرکز نوسازی شهرداری تهران، مدیرکل تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری تهران، معاون مالی و اداری شرکت شهر سالم و معاون توسعه منابع انسانی سازمان بازرسی شهرداری تهران از جمله سوابق قبلی احمدوند است.

کول آبادی نیز پیش از این مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فنی و حرفه ای و معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگی شهرداری تهران بوده است. همچنین رئیس هیئت بدوی تخلفات اداری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران و مدیر حوزه مدیرعامل شرکت شهر سالم تهران از دیگر سوابق کول‌آبادی است.

همچنین از زحمات و خدمات عادل دهدشتی، قائم مقام سابق مدیرعامل و مجید سعادتی، مشاور مدیرعامل و مدیرکل سابق دفتر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تقدیر شد.