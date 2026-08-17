به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی عصر دوشنبه با حضور در بخشداری گهرباران و بخشداری بخش مرکزی، از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیتها و مسائل این مجموعهها قرار گرفت.
قاسمی طوسی با اشاره به نقش بخشداریها در پیگیری امور مردم و اجرای سیاستهای دولت در مناطق مختلف شهرستان، توجه به وضعیت کارکنان و فراهمکردن امکانات مناسب را از الزامات ارتقای کیفیت خدماترسانی دانست.
وی همچنین بر ضرورت تقویت پشتیبانی از بخشداریها تأکید کرد و خواستار توجه به تأمین تجهیزات، امکانات و نیازهای اداری این مجموعهها شد.
معاون استاندار مازندران، رسیدگی به مسائل رفاهی و معیشتی کارکنان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: توجه به نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در کارکنان، زمینهساز افزایش بهرهوری و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم خواهد بود.
در ادامه این بازدید، مرتضی بابایی لولتی، فرماندار میاندورود، با اشاره به جایگاه بخشداریها در ارتباط مستقیم با مردم، بر ضرورت حمایت بیشتر از این مجموعهها تأکید کرد.
وی مسائل و نیازهای بخشداریهای گهرباران و بخش مرکزی را در زمینه اعتبارات، تجهیزات و امکانات اداری مطرح کرد و خواستار تقویت پشتیبانی برای رفع کمبودهای موجود شد.
فرماندار میاندورود همچنین رسیدگی به مطالبات و مسائل رفاهی کارکنان را ضروری دانست و اظهار کرد: حمایت از نیروی انسانی و فراهمکردن شرایط مناسب کاری، نقش مستقیمی در افزایش انگیزه، بهرهوری و کیفیت خدماترسانی به مردم دارد.
این سفر با هدف بررسی میدانی وضعیت بخشداریهای شهرستان میاندورود، شنیدن مطالبات کارکنان و پیگیری راهکارهای لازم برای تقویت پشتیبانی اداری و تجهیزاتی انجام شد.
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