هاشمی: مردم بهترین حافظان منابع طبیعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه دوشنبه در دیدار با جنگلبانان و حافظان منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به سختی و حساسیت مأموریت جنگلبانان اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی کاری ارزشمند و در عین حال طاقت‌فرساست و نیروهای این مجموعه در شرایط سخت جغرافیایی و مناطق صعب‌العبور برای صیانت از سرمایه‌های خدادادی تلاش می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: حفاظت از منابع طبیعی علاوه بر صیانت از سرمایه‌های ملی، در کاهش ریزگردها، پیشگیری از خسارت سیلاب‌ها و مقابله با افزایش دمای هوا نقش دارد و آثار آن به‌طور مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار است.

هاشمی با بیان اینکه مردم بهترین حافظان منابع طبیعی هستند، گفت: با قرار گرفتن مردم در کنار نیروهای منابع طبیعی و مشارکت آنان در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، بخش قابل توجهی از دغدغه‌های این حوزه برطرف می‌شود.

وی بر ضرورت مشارکت دهیاران، شوراهای اسلامی، معتمدان، بسیج و جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: در استانی با گستره وسیع نمی‌توان انتظار داشت نیروهای منابع طبیعی به تنهایی همه تخلفات را شناسایی کنند، بنابراین حفاظت از منابع طبیعی باید به یک مطالبه و مسئولیت عمومی تبدیل شود.

استاندار خراسان جنوبی بر برخورد جدی با متخلفان حرفه‌ای و قاچاقچیان منابع طبیعی نیز تأکید کرد و گفت: در مواجهه با مردم و روستاییان باید ضمن اجرای قانون، از ظرفیت تذکر و فرهنگ‌سازی استفاده شود تا مردم به جای فاصله گرفتن، به مدافعان منابع طبیعی تبدیل شوند.

هاشمی با اشاره به نقش عوامل انسانی در وقوع برخی آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی، خواستار تقویت آموزش و فرهنگ‌سازی میان گردشگران، روستاییان و جوامع محلی شد.

وی همچنین از اختصاص اعتبار برای تقویت تجهیزات یگان حفاظت منابع طبیعی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از نیازهای تجهیزاتی نیروهای حفاظتی از جمله لباس و کفش تأمین شود.