به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع آتشسوزی، پنج تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر گلستان در محل حادثه حضور یافتند و عملیات سطحی امدادرسانی را انجام دادند.
وی افزود: در این عملیات، سه دستگاه آمبولانس و دو دستگاه موتورلانس به کارگیری شد تا خدمات امدادی و پشتیبانی مورد نیاز در کوتاهترین زمان ارائه شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان با اشاره به سرعت حضور تیمهای امدادی گفت: تیمهای پشتیبان و واکنش سریع جمعیت هلالاحمر در سریعترین زمان ممکن و کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه رسیدند.
سلیمی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و تنها یک مصدوم بر جای گذاشت که پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.
وی تأکید کرد: آمادهباش و حضور سریع نیروهای امدادی در چنین حوادثی نقش مهمی در مدیریت شرایط و ارائه خدمات به حادثهدیدگان دارد.
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