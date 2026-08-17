به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی، پنج تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر گلستان در محل حادثه حضور یافتند و عملیات سطحی امدادرسانی را انجام دادند.

وی افزود: در این عملیات، سه دستگاه آمبولانس و دو دستگاه موتورلانس به کارگیری شد تا خدمات امدادی و پشتیبانی مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به سرعت حضور تیم‌های امدادی گفت: تیم‌های پشتیبان و واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر در سریع‌ترین زمان ممکن و کمتر از چهار دقیقه به محل حادثه رسیدند.

سلیمی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و تنها یک مصدوم بر جای گذاشت که پس از دریافت خدمات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.

وی تأکید کرد: آماده‌باش و حضور سریع نیروهای امدادی در چنین حوادثی نقش مهمی در مدیریت شرایط و ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان دارد.