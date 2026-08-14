به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در پیامی به مناسبت روز جنگلبان، ضمن تبریک این مناسبت، از مجاهدتها و تلاشهای خالصانه جنگلبانان در حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از میراث سبز کشور قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: جنگلبانان قشری زحمتکش، جهادی، فداکار و دوستدار طبیعت هستند که با عشق، تعهد و احساس مسئولیت، در خط مقدم حفاظت از جنگلها، مراتع و سرمایههای خدادادی کشور قرار دارند.
صیادی افزود: جنگلبانان تنها حافظان جنگل و مرتع نیستند، بلکه پاسداران زیستبوم و تمامی موجودات زندهای هستند که بخشی از جلوه خلقت الهی به شمار میروند. آنان در شرایط دشوار و گاه در مواجهه با خطرات و تهدیدهای مختلف، بدون هیاهو به انجام وظیفه میپردازند تا این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده باقی بماند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به دشواریهای شغلی جنگلبانان خاطرنشان کرد: این نیروهای پرتلاش در مسیر حفاظت از طبیعت، گاه با ناقضان قوانین و تخریبکنندگان منابع طبیعی مواجه میشوند، اما عشق به طبیعت ایران و مسئولیتپذیری در قبال سرمایههای ملی، انگیزهای محکم برای ادامه این مسیر به آنان بخشیده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی حافظان و جانباختگان عرصه حفاظت از منابع طبیعی، از خدمات شبانهروزی جنگلبانان، بهویژه تلاشگران این عرصه در استان لرستان، تقدیر و روز جنگلبان را به این قشر شریف و فداکار تبریک گفت.
صیادی همچنین بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: صیانت از جنگلها، مراتع و زیستبومهای طبیعی تنها وظیفه یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، بلکه مسئولیتی مشترک میان مردم، دستگاههای اجرایی و تمامی دوستداران طبیعت است.
وی تصریح کرد: حفظ سرمایههای طبیعی امروز، تضمینکننده زندگی سالمتر و پایدارتر برای نسلهای آینده است و همه باید در حفاظت از این میراث ارزشمند خدادادی سهم و مسئولیت خود را ایفا کنند.
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