شیرزاد یعقوبی شهردار پیشوا شد

به گزارس خبرنگار مهر، پس از روزها بحث و بررسی درباره گزینههای تصدی شهرداری پیشوا، اعضای شورای اسلامی شهر در نهایت با رأی خود، شیرزاد یعقوبی را به عنوان شهردار جدید پیشوا انتخاب کردند.
یعقوبی چهرهای آشنا برای مردم پیشواست و پیش از این نیز سابقه حضور در جایگاه شهردار پیشوا را داشته است.
سوابق مدیریتی وی تنها به پیشوا محدود نمیشود و او سابقه فعالیت در مدیریت شهری شهرهایی از جمله حسنآباد فشافویه را نیز در کارنامه خود دارد.
همچنین سوابق پیشین یعقوبی در شهرداری پیشوا و فعالیت در حوزههای عمرانی و شهری، از جمله توسعه سرانههای ورزشی و اجرای پروژههای شهری، در گزارشهای محلی ثبت شده است.
اکنون با بازگشت یعقوبی به شهرداری پیشوا، نگاه شهروندان به عملکرد مدیریت جدید و برنامههای وی برای آینده شهر دوخته شده است؛ مدیری که با توجه به شناخت قبلی از ظرفیتها، مشکلات و ساختار مدیریت شهری پیشوا، حالا فرصت دیگری برای خدمت به این شهر در اختیار دارد.
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