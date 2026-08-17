ابوالفضل ساروقیان در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری برای تعیین تکلیف قانونی ساخت‌وسازهای کوچه میلاد، باسکول و محدوده اطراف آن خبر داد و اظهار کرد: این محدوده در حال حاضر خارج از محدوده مصوب شهری کاشان قرار دارد، اما اقدامات گذشته مدیریت شهری برای برخی ساکنان حقوق مکتسبه ایجاد کرده است.

وی ابراز کرد: شهرداری برای تثبیت آرای پیشین کمیسیون ماده ۱۰۰ و تعیین تکلیف ساختمان‌های موجود پیگیری‌هایی انجام داده، اما یکی از موانع اصلی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.

شهردار کاشان تصریح کرپ: از سال ۱۴۰۱، صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره این ساخت‌وسازها به تعیین تکلیف موضوع تغییر کاربری و تأیید جهاد کشاورزی وابسته شده و پرداخت حقوق دولتی تغییر کاربری نیز بر اساس ارزش روز و کیفیت زمین محاسبه می‌شود.

وی همچنین از مطالعه الحاق این محدوده به شهر در طرح جامع و پیگیری طرح ساماندهی محور قمصر خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها و الحاق محدوده، تابع ضوابط دستگاه‌های بالادستی است و شهرداری در حال پیگیری موضوع است.

ساروقیان گفت: هر سال حدود سه هزار تخلف ساختمانی در سطح شهر انجام می شود.

وی همچنین از افتتاح ۱۸ پروژه شهرداری کاشان در هفته دولت خبر داد و افزود: مجموع اعتبارات اختصاص یافته به این پروژه ها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.

شهردار کاشان تصریح کرد: تا پایان سال ۲۰ پروژه عمرانی نیز در سطح شهرستان کاشان در دست اقدام داریم.