سطح کشت زعفران در بهشهر به ۷۰ هکتار رسید؛ توسعه ۱۰ هکتاری مزارع جدید

سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت پیاز زعفران و آماده‌سازی اراضی جدید در روستای استارم اظهار کرد: بخشی از مزارع زعفران پس از چند سال بهره‌برداری نیازمند نوسازی و انتقال پیاز به زمین‌های جدید هستند و در همین راستا عملیات توسعه کشت در منطقه در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ هکتار از اراضی دهستان شهدا به کشت زعفران اختصاص دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ هکتار دیگر نیز به این سطح افزوده شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر، استفاده از پیازهای سالم و باکیفیت را یکی از الزامات توسعه مزارع عنوان کرد و گفت: انتخاب و انتقال صحیح پیاز می‌تواند در استقرار مناسب مزرعه جدید، کاهش تلفات و افزایش عملکرد محصول مؤثر باشد.

حسینی با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی زمین پیش از کاشت زعفران، ادامه داد: انجام شخم مناسب، تأمین عناصر غذایی مورد نیاز با استفاده از کودهای پایه از جمله سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم و همچنین استفاده اصولی از کود دامی باید پیش از کشت مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

وی ضدعفونی پیازها پیش از کاشت، رعایت عمق و فاصله مناسب کاشت و انتخاب زمان صحیح کشت را از دیگر عوامل مؤثر در موفقیت مزارع جدید دانست و تصریح کرد: رعایت این نکات فنی می‌تواند از بروز خسارت و کاهش تراکم بوته‌ها جلوگیری کرده و زمینه را برای تولید محصول باکیفیت فراهم کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه زعفران از محصولات دارای ارزش اقتصادی و ظرفیت صادراتی است، خاطرنشان کرد: توسعه اصولی این محصول می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد ارزش افزوده و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی در منطقه کمک کند.

به گفته وی، حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در مراحل کاشت و برداشت و ارائه توصیه‌های فنی به بهره‌برداران، با هدف حرکت مزارع زعفران به سمت تولید پایدار و اقتصادی دنبال می‌شود.