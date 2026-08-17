  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

سطح کشت زعفران در بهشهر به ۷۰ هکتار رسید؛ توسعه ۱۰ هکتاری مزارع جدید

سطح کشت زعفران در بهشهر به ۷۰ هکتار رسید؛ توسعه ۱۰ هکتاری مزارع جدید

بهشهر- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر از رسیدن سطح زیر کشت زعفران در دهستان شهدا به ۷۰ هکتار خبر داد.

سید اسماعیل حسینی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت پیاز زعفران و آماده‌سازی اراضی جدید در روستای استارم اظهار کرد: بخشی از مزارع زعفران پس از چند سال بهره‌برداری نیازمند نوسازی و انتقال پیاز به زمین‌های جدید هستند و در همین راستا عملیات توسعه کشت در منطقه در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ هکتار از اراضی دهستان شهدا به کشت زعفران اختصاص دارد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ هکتار دیگر نیز به این سطح افزوده شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر، استفاده از پیازهای سالم و باکیفیت را یکی از الزامات توسعه مزارع عنوان کرد و گفت: انتخاب و انتقال صحیح پیاز می‌تواند در استقرار مناسب مزرعه جدید، کاهش تلفات و افزایش عملکرد محصول مؤثر باشد.

حسینی با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی زمین پیش از کاشت زعفران، ادامه داد: انجام شخم مناسب، تأمین عناصر غذایی مورد نیاز با استفاده از کودهای پایه از جمله سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم و همچنین استفاده اصولی از کود دامی باید پیش از کشت مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

وی ضدعفونی پیازها پیش از کاشت، رعایت عمق و فاصله مناسب کاشت و انتخاب زمان صحیح کشت را از دیگر عوامل مؤثر در موفقیت مزارع جدید دانست و تصریح کرد: رعایت این نکات فنی می‌تواند از بروز خسارت و کاهش تراکم بوته‌ها جلوگیری کرده و زمینه را برای تولید محصول باکیفیت فراهم کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه زعفران از محصولات دارای ارزش اقتصادی و ظرفیت صادراتی است، خاطرنشان کرد: توسعه اصولی این محصول می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد ارزش افزوده و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی در منطقه کمک کند.

به گفته وی، حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در مراحل کاشت و برداشت و ارائه توصیه‌های فنی به بهره‌برداران، با هدف حرکت مزارع زعفران به سمت تولید پایدار و اقتصادی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6919629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه