به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: حضور مردم در نماز جمعه، بهویژه در شرایط تهدید و خطر، نشاندهنده ایمان، تقوا و پایبندی آنان به این فریضه مهم است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت نماز جمعه افزود: نماز جمعه علاوه بر بُعد عبادی، جایگاه مهمی در تقویت ایمان و انسجام جامعه دارد و در روایات برای حضور مؤمنان در این اجتماع عبادی پاداشهای بزرگی بیان شده است.
وی با تأکید بر اهمیت حضور در نماز جمعه ادامه داد: خداوند در قرآن کریم مؤمنان را هنگام شنیدن ندای نماز جمعه به شتاب برای یاد خدا فراخوانده است و هیچ امر دنیوی نباید موجب غفلت انسان از این فریضه شود.
آیت الله غفوری در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مردم در اجتماعات شبانه و برنامههای «نحن منتقمون» را از جلوههای جهاد در راه خدا دانست و گفت: ملت ایران بیش از ۱۶۰ شب است که با استقامت و انسجام در برابر دشمن ایستاده و مطالبات صریح خود را بیان میکند.
وی افزود: وحدت و انسجام ملی حول محور توحید و استقامت در برابر دشمن، از عوامل اصلی پیروزیهای ملت ایران است و از همه مردم، خیرین، مسئولان و مجموعههایی که برای برگزاری این اجتماعات تلاش میکنند، تقدیر میکنیم.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با اشاره به آغاز ماه ربیعالاول، از حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری ماه محرم و صفر و همچنین خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد و گفت: هیئتها، مساجد، حسینیهها، مداحان، مبلغان و خیرین در برگزاری باشکوه این برنامهها نقش مؤثری داشتند.
وی با اشاره به سالروز هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، این حادثه را منشأ تحولات بزرگی در تاریخ بشریت دانست و بیان کرد: ملت ایران از دیرباز پیوند عمیقی با پیامبر اسلام و اهل بیت (ع) داشته و این محبت و ارادت در طول تاریخ استمرار یافته است.
آیت الله غفوری در ادامه با گرامیداشت روز مقاومت اسلامی و سالروز پیروزی حزبالله لبنان در جنگ ۳۳ روزه، اظهار کرد: رشادتهای جبهه مقاومت در ایران، لبنان، فلسطین، عراق، سوریه و یمن باید برای نسل جوان تبیین شود.
وی گفت: رزمندگان جبهه مقاومت در سختترین شرایط در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادگی کردهاند و مقاومت مردم فلسطین، حزبالله لبنان و رزمندگان انصارالله یمن نمونههایی از ایستادگی ملتهای مظلوم در برابر استکبار است.
امام جمعه کرمانشاه با اشاره به دفاع مقدس و جنگهای اخیر علیه ایران تصریح کرد: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با دست خالی ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اشغال دشمن باقی بماند. در جنگهای اخیر نیز نیروهای مسلح و فرزندان شجاع این ملت نشان دادند که دشمن اجازه تعرض به خاک ایران را نخواهد داشت.
وی با اشاره به سالروز جدایی بحرین از ایران، این موضوع را یکی از خیانتهای رژیم پهلوی دانست و افزود: بحرین در دوره پهلوی از ایران جدا شد و امروز به پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه تبدیل شده است؛ اگر بحرین همچنان جزئی از خاک ایران بود، شرایط منطقه و خلیج فارس تفاوت بسیاری داشت.
آیت الله غفوری با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ گفت: آمریکا و انگلیس با دخالت مستقیم در امور ایران، دولت وقت را سرنگون و شاه را به کشور بازگرداندند و پس از آن، ایران به عرصه حضور و نفوذ مستشاران آمریکایی تبدیل شد.
وی ادامه داد: در آن دوران منابع و منافع ایران در اختیار بیگانگان قرار گرفت و کشور به محل جولان مستشاران خارجی تبدیل شد، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است و ملت ایران با اتکا به انقلاب اسلامی، استقلال، عزت و منافع ملی خود را حفظ کرده است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی و همه دشمنان ایران بدانند که ملت ایران بیدار شده و روی پای خود ایستاده است؛ این ملت حافظ دین، ناموس، عزت، شخصیت و منافع خود است و به هیچکس اجازه نخواهد داد حتی سرسوزنی در امور کشور مداخله کند.
وی با اشاره به چهلمین روز خاکسپاری امام شهید اظهار کرد: پرچم خونخواهی و انتقام از دشمنان همچنان برافراشته خواهد بود و انتقام راهبردی ملت ایران در جای خود محفوظ است. انتقام حقیقی زمانی محقق میشود که جبهه مقاومت به اهداف خود دست یابد و شر آمریکا از سر ملتهای مظلوم کوتاه شود.
آیت الله غفوری با تأکید بر اینکه دشمن نباید تصور کند جنایتهایش بدون پاسخ میماند، گفت: ملت ایران پرچم خونخواهی را زمین نخواهد گذاشت و در کنار آرمانهای مقاومت، مسیر خود را تا تحقق اهدافش ادامه خواهد داد.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، آزادگان را نمونهای از مقاومت و ایستادگی ملت ایران دانست و گفت: برخی آزادگان بیش از هشت سال در اردوگاههای دشمن بعثی مقاومت کردند و در نهایت دشمن را در عرصه اراده و ایمان شکست دادند.
امام جمعه کرمانشاه خطاب به آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنان خاطرنشان کرد: همانگونه که ملت ایران در دفاع مقدس دشمن را شکست داد، این ملت در برابر دشمنان امروز نیز خواهد ایستاد و شکستهای بزرگتری را بر آنان تحمیل خواهد کرد.
وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، حفظ رهبر معظم انقلاب، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، از خداوند خواست شر دشمنان را به خودشان بازگرداند و رژیم صهیونیستی را هرچه سریعتر از صفحه روزگار محو کند.
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