به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با همراهی نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با دکتر سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و گفتگو کرد.

استاندار بوشهر در این دیدار با اشاره به اینکه استان بوشهر با ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی، سهم عمده‌ای در تولید درآمد و ثروت کشور ایفا می‌کند، تصریح کرد: برقراری تناسب میان ظرفیت‌های استان و جایگاهی که در اقتصاد کشور دارد و برخورداری از امکانات و ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای از جمله در حوزه‌های زیرساختی و خدمات عمومی، از انتظارات و مطالبات جدی مردم است.

لزوم تامین مالی برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و نیمه‌تمام

وی با تاکید بر اینکه تامین مالی برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و نیمه‌تمام از انتظارات استان است، خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های استان و مطالبات جدی مشترک مردم شریف، مدیران و مسئولین استان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه حمل‌ونقل است و از جمله این پروژه‌ها می‌توان به تکمیل محورهای بزرگراهی استان از جمله دالکی-کنارتخته، جم-فیروزآباد، بوشهر-گناوه-دیلم، اهرم-برازجان، دلوار-دیر، دیر کنگان و سایر پروژه‌ها و همچنین تامین اعتبار برای استمرار فعالیت پروژه راه‌آهن شیراز-بوشهر اشاره کرد.

استاندار بوشهر افزود: برای نمونه بزرگراه دالکی-کنارتخته علاوه بر استان بوشهر، برای استان‌های ‌همجوار و کشور نیز یک طرح راهبردی به شمار می‌رود و بخشی از ارتباط مهم استان فارس و بوشهر و کریدور شمالی-جنوب کشور است.

زارع با تشریح پروژه‌های شاخص استان در بخش های آموزشی ، کشاورزی ( طرح نخلستان) و در حوزه‌ آب و فاضلاب، تصرح کرد: پروژهای سد دالکی، باهوش، خاییز، دشت پلنگ، باغان، دهرود، شبکه فاضلاب شهر بوشهر، عالی شهر و شهرهای ساحلی و چندین آب‌شیرین‌کن، نیازمند تامین اعتبار برای تکمیل و بهره‌برداری هستند.

استاندار بوشهر در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای سه پروژه بیمارستانی مادر و کودک، اعصاب و روان و ۱۷ شهریور تاکید کرد: تکمیل و بهره‌برداری از این سه بیمارستان در ابتدای سال آینده، نیازمند تامین اعتبار است.

رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد و برقراری عدالت سرزمینی و توسعه متوازن در شهرستان‌های استان با استفاده از ظرفیت‌های درآمدی درون استان، خاطرنشان کرد: استان بوشهر یکی از قطب‌های اصلی اقتصادی کشور است و انتظار است بخشی از ارزش افزوده ایجاد شده در استان با سازوکارهای قانونی شفاف و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و صنایع بزرگ در استان برای رفع عقب‌ماندگی ها، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان به کارگرفته شود.

در این دیدار جعفر پورکبگانی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم و ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان حضور داشتند و نمایندگان مردم دشتی و تنگستان و جنوب استان به دلیل ماموریت و تقارن با برنامه‌های دیگر امکان حضور در این دیدار نیافتند.

جعفر پورکبگانی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم نیز با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار و مهم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم بر تامین اعتبار جهت تکمیل آن طرح ها از جمله پروژه شبکه فاضلاب شهرهای بوشهر و عالیشهر، محورهای مواصلاتی مرکز تا شمال استان و ساختمان بیمارستان ها تاکید کرد.

همچنین ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان نیز خواستار تامین اعتبار تکمیلی برای پروژه های بزرگراهی، بیمارستان ۱۷ شهریور شد و با بیان اینکه طرح تحول کشاورزی نقشی کلیدی بر بهبود وضعیت کشاورزی، ارتقای بهره وری، افزایش تولید و پایداری اشتغال بخش کشاورزی شهرستان دشتستان ایفا خواهد کرد، یادآور شد: پروژه سد دالکی از مهترین طرح های استان است که در صورت تامین اعتبار، در سال آینده به مرحله آبگیری می رسد.