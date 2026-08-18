جزئیات ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۷ آبان ماه برگزار می شود و ثبت نام در بازه زمانی ۲۵ مرداد تا ۲ شهریور انجام می گیرد.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند. همچنین شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی به شرح زیر است:

* دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) مرتبط یا دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی)، دندانپزشکی و داروسازی. تمامی داوطلبان دقت کنند که مطابق با مدرک تحصیلی (بر اساس جداول مرتبط در دفترچه) رشته امتحانی خود را انتخاب کنند.

تبصره: دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد آموزش محور مجاز به شرکت در آزمون دکتری تخصصی نیستند.

* دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۵ مجاز به شرکت در آزمون هستند. تذکر مهم: درصورتیکه دانشجوی نیمسال آخر، به هر دلیلی، تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۵ فارغ التحصیل نشود پس از اعلام نتایج، قبولی وی کان لم یکن خواهد شد.

* داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی یا پژوهشی هستند که باید در فرم ثبت نام نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام کنند. تغییر نوع دوره، پس از مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

* پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۴ که در دوره روزانه قبول شده اند از شرکت در آزمون سال ۱۴۰۵ محروم خواهند بود. این محرومیت شامل پذیرفته شدگان دوره های غیر روزانه (شهریه پرداز و آزاد) نیست.

* متقاضیان شرکت در این آزمون نباید از نظر قانونی مشکلی در طرح تعهدات نیروی انسانی داشته باشند.

* عدم اشتغال به تحصیل در دوره های دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) یا دستیاری تخصصی در تمامی مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور.

* بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، شرط داشتن نمره زبان به عنوان پیشنیاز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) حذف شده و درس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی با ۳۰ سوال با ضریب ۳ برای همه رشته ها به عنوان یکی از دروس امتحانی به آزمون اضافه شده است. پذیرفته شدگان نهایی مقطع دکتری تخصصی تا زمان آزمون جامع مهلت دارند تا نمره زبان معتبر به دانشگاه ارائه دهند. این مهلت برای پذیرفته شدگان نهایی مقطع دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) تا قبل از ثبت پروپوزال خواهد بود.

* داوطلبان مرد که در آزمون دکتری پژوهشی و دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۱۴۰۵ شرکت می کنند، لازم است هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت نام)، یکی از شرایط اعلامی در دفترچه راهنما را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند، در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

* اتباع خارجی متقاضی شرکت در آزمون ورودی در دوره دکتری تخصصی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی آزمون، باید دارای شرایط اعلامی در دفترچه راهنمای آزمون باشند.

* شرایط ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان براساس آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است و کسانی که طبق آیین نامه مذکور حائز شرایط استفاده از این امتیاز هستند، باید جهت دریافت معرفی نامه به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل مراجعه کنند و هنگام ثبت نام آن را همراه سایر مدارک ارسال کنند.

* تمامی داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون دکتری پژوهشی و دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بقیه الله (عج) باید عضو رسمی نیروهای مسلح (سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت دفاع) باشند و با ارائه گواهی عضویت از محل خدمت، مجاز به انتخاب دانشگاه هستند.

سهمیه های پذیرش در آزمون با توجه به ابلاغ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی به شرح ذیل است:

۱- سهمیه آزاد: اگر داوطلبی مشمول سهمیه رزمندگان و ایثارگران نباشد، مشمول سهمیه آزاد خواهد شد. توجه: در صورت عدم احراز حد نصاب نمره توسط داوطلبان سهمیه های رزمندگان، ظرفیت مربوطه به سهمیه آزاد تعلق خواهد گرفت.

۲- سهمیه رزمندگان و ایثارگران: با توجه به قانون مصوب اعمال سهمیه رزمندگان در این آزمون بصورت زیر انجام می پذیرد:

الف) ۲۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» و «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد.

ب) ۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.

تذکر مهم: با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحیه آن، پذیرش رزمندگان و ایثارگران به شرط کسب حد نصاب علمی (کسب حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط ایثارگران، و کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط رزمندگان) صورت می گیرد.

۳- بر اساس قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی» ۱۰ درصد مازاد بر ظرفیت هر رشته، برای اعضای هیئت علمی مربی رسمی دانشگاه های علوم پزشکی (حداقل یک نفر) منوط به کسب حداقل ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد اختصاص می یابد.

توزیع واجدین شرایط در هر رشته، بین دانشگاههای پذیرنده و بر اساس نمره و انتخاب داوطلبان خواهد بود. بطوریکه افراد پذیرفته شده در هر دانشگاه حداقل یک نفر و حداکثر ۱۰ درصد ظرفیت رشته آن دانشگاه باشند.

هزینه ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری

همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir اقدام کنند. پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک و بلافاصله پس از فشار دادن دکمه ثبت توسط داوطلب، برای وی کد رهگیری صادر می شود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.

داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نامشان برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند. هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. بنابراین، داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کنند. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی کنند و یا ناقص ارسال میکنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۷ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال (۷۶۳ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار به مبلغ ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال (۷۸۳ هزار تومان)و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون کتبی دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) اقدام کند. با توجه به واریز مستقیم این مبالغ به حساب خزانه دولت، وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

توجه: با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران، در تمامی آزمونها، هزینه ثبت نام متأخرین به میزان مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال (۷۶۰ هزار تومان) به هزینه اصلی آزمون اضافه خواهد شد. لذا چنانچه پس از بازه زمانی اعلام شده، مهلتی برای ثبت نام متأخرین در نظر گرفته شود مبلغ مذکور به هزینه اصلی آزمون اضافه خواهد شد.

تذکرات:

الف- از تمامی پذیرفته شدگان آزمون دوره دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) تعهد خاص یا عام بر اساس اعلام نیاز از یکی از دانشگاه ها و با تشخیص کمیسیون تعهدات خاص وزارت بهداشت اخذ می شود.

تبصره ۱- مستخدمان رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات تابعه و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد.

تبصره ۲ - مستخدمان رسمی سایر وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، چنانچه هزینه های تحصیلی ایشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذیرنده دانشجو پرداخت شود، از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود.

«موضوع تعهدات قانونی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) که شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر نهادها هستند، در چهل و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی سال ۱۳۹۱ مطرح و مصوب شد: کلیه مستخدمان (مربیان و کارکنان) دانشگاه ها، سازمانها و نهادهای غیر وابسته به وزارت بهداشت که در آزمون دوره دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی به صورت آزاد پذیرفته می شوند، باید پس از قبولی متعهد خدمت در وزارت بهداشت شوند و در صورتی که درخواست تعهد به محل خدمت خود را دارند، محل خدمت باید متعهد شود که کلیه هزینه های تحصیلی که از سوی وزارت بهداشت تعیین خواهد شد را پرداخت کرده و حکم مأموریت آموزشی دانشجوی مورد نظر را صادر کند».

ب- در صورتی که در هر مرحله از آزمون یا تحصیل، عدم واجد شرایط بودن داوطلب براساس مدارک ارسالی مشخص شود، قبولی او کان لم یکن تلقی شده و طبق مصوبات هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات با او برخورد خواهد شد.

ج- داوطلبان دقت کنند در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه، باید هنگام ثبت نام متعهد شوند دوره تحصیل را طی مدت تعیین شده به اتمام خواهند رساند.

د- دانشگاه های علوم پزشکی هیچ گونه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارند. درصورت وجود امکانات خوابگاهی با دانشجویان مساعدت خواهد شد.

هـ- لازم است کارکنان، قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون، در خصوص شرایط ادامه تحصیل و نحوه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر اطلاعات لازم را کسب و مجوزهای لازم را اخذ کنند.

و- طبق مصوبه هیئت وزیران، برای سال ۱۴۰۵ هزینه شرکت در مرحله مصاحبه برای پذیرفته شدگان مرحله کتبی، مبلغ ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال (۶۴۵ هزار تومان) خواهد بود.

ز- چنانچه داوطلبی در هر یک از مراحل آزمون ورودی دکتری تخصصی و پژوهشی اعم از کتبی و مصاحبه شرکت نکند از فرایند پذیرش این آزمون حذف خواهد شد.