به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان‌شمالی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه خود را عکس‌دار نکرده‌اند، می‌توانند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ مردادماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه و دو قطعه عکس به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال مراجعه کنند.