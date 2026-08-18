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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۶

ثبت‌احوال درباره عکس‌دار کردن شناسنامه داوطلبان کنکور اطلاعیه داد

ثبت‌احوال درباره عکس‌دار کردن شناسنامه داوطلبان کنکور اطلاعیه داد

بجنورد- مدیرکل ثبت احوال خراسان‌شمالی گفت: داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه عکس‌دار ندارند، سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ مردادماه برای عکس‌دار کردن شناسنامه به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان‌شمالی، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه خود را عکس‌دار نکرده‌اند، می‌توانند در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ مردادماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه و دو قطعه عکس به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6919803

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