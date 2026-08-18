به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تشریح دستورکار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد ماه) مجلس، گفت: دستورکار مجلس شامل بررسی سؤال نماینده تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، انتخاب یک نفر از نمایندگان برای عضویت در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و بررسی چند طرح و لایحه مهم در حوزه‌های امنیتی و قضایی است.

دستورکار جلسه علنی امروز مجلس به شرح زیر است:

- سؤال عباس بیگدلی، نماینده تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها

- انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

- انتخاب یک نفر از نمایندگان جهت عضویت در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی