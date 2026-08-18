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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۱

مجلس امروز عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ را بررسی می‌کند

مجلس امروز عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ را بررسی می‌کند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در جلسه علنی امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تشریح دستورکار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد ماه) مجلس، گفت: دستورکار مجلس شامل بررسی سؤال نماینده تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، انتخاب یک نفر از نمایندگان برای عضویت در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و بررسی چند طرح و لایحه مهم در حوزه‌های امنیتی و قضایی است.

دستورکار جلسه علنی امروز مجلس به شرح زیر است:

- سؤال عباس بیگدلی، نماینده تاکستان از وزیر جهاد کشاورزی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها

- انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

- انتخاب یک نفر از نمایندگان جهت عضویت در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

کد مطلب 6919862
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 0
      پاسخ
      کالابرگ سه گروه با کد ملی ۷ و ۸ و ۹ برای مردادماه شارژ نشد در حالی که گروههای دیگر دریافت کردند . اگر شهریور ماه این افراد دوماه پرداخت نشه یعنی مرداد ماه این افراد را پایمال کردید . وضعیت تورم و گرانی اصلا خوب نیست زمان مناسبی برای اینگونه کارها نیست . من معلول هستم و شدیدا محتاج این کالابرک . عنایت فرمایید ممنون میشیم .
    • ناشناس IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 0
      پاسخ
      کالابرگ سه گروه با کد ملی ۷ و ۸ و ۹ برای مردادماه شارژ نشد در حالی که گروههای دیگر دریافت کردند . اگر شهریور ماه این افراد دوماه پرداخت نشه یعنی مرداد ماه این افراد را پایمال کردید . وضعیت تورم و گرانی اصلا خوب نیست زمان مناسبی برای اینگونه کارها نیست . من معلول هستم و شدیدا محتاج این کالابرک . عنایت فرمایید ممنون میشیم .

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