موسوی: مردم ایران با حضور قدرتمند کشور را سربلند کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا موسوی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه مردم ایران با حضور قدرتمند خود، کشور را سربلند کردند، اظهار کرد: مردم با حضور خود نشان دادند در شرایط حساس، از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی حمایت می‌کنند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمام لحظات جنگ و شرایط دشوار در صحنه حضور دارند و با آمادگی و اقتدار، از امنیت و عزت کشور دفاع می‌کنند.

وی گفت: مردم ایران در شرایط جنگی امروز ثابت کردند که ایران عزیز، به‌دلیل برخورداری از توان و قدرت پاسخ‌گویی تسلیحاتی، از اقتدار بالایی برخوردار است و به‌عنوان قدرت چهارم منطقه‌ای شناخته می‌شود.

موسوی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر قدرت اول ایران در منطقه به لحاظ معنوی ، تصریح کرد:ایران تنها از نظر نظامی و تسلیحاتی قدرت چهارم منطقه اما به لحاظ معنوی و حضور پرقدرت ملت ایران قدرت اول منطقه است

وی همچنین بیان کرد: حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان ملت ایران دارد و نشان می‌دهد که مردم با وجود فشارها و تهدیدها، در دفاع از کشور، ارزش‌های ملی و رهبری انقلاب متحد و استوار ایستاده‌اند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مردم از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد، گفت:مردم ایران با حفظ وحدت، ایستادگی و حضور همیشگی در صحنه، اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.