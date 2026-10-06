به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ اردلان در نشست خبری با موضوع معرفی دانشگاه‌های افسری آجا و تشریح فرآیند جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری که صبح امروز در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای خدمت، سلامت، امنیت، مدافعان حرم و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از تلاش اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌های نیروهای مسلح در شرایط حساس کشور قدردانی کرد.



وی درباره بازگشت جذب دانشجوی دانشگاه‌های افسری ارتش به کنکور سراسری پس از ۲۰ سال اظهار کرد: این اقدام یک پیام راهبردی برای جوانان و خانواده‌های آنان دارد و موجب می‌شود ارتش بتواند دامنه دسترسی خود به استعدادهای علمی کشور را افزایش دهد.



معاون نیروی انسانی ارتش ادامه داد: ارتش آینده را با انسان‌های توانمند می‌تواند بسازد و هدف ما صرفاً افزایش تعداد نیروی انسانی نیست؛ بلکه به دنبال شناسایی و جذب استعدادهایی هستیم که علاقه آنها به خدمت نظامی وجود دارد، اما این علاقه تاکنون در مسیر خدمت نظامی قرار نگرفته است.



وی با بیان اینکه دانشگاه‌های افسری ارتش باید بار دیگر با منظومه آموزش عالی کشور پیوند بخورند، گفت: جنگ‌های اخیر نشان داد که جنگ دیگر صرفاً محدود به محیط‌های نظامی نیست و مرز میان محیط‌های نظامی و غیرنظامی تا حد زیادی از بین رفته است؛ بنابراین باید پیکره واحد دفاعی کشور را بیش از گذشته نهادینه کنیم و یکی از مسیرهای تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت کنکور سراسری است.



اردلان افزود: دنیای امروز، دنیای جنگ‌های دانش‌بنیان و فناوری‌محور است و ما به نیروهایی نیاز داریم که فناوری را بشناسند، آن را تولید و به کارگیری کنند و بتوانند در میدان‌های آینده از تمدن چند هزار ساله کشورمان ایران دفاع کنند.



وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت کنکور سراسری این فرصت را برای جوانان فراهم می‌کند تا بر اساس رشته تحصیلی، استعداد و علاقه خود وارد این مسیر شوند و ارتش نیز بتواند زمینه رشد علمی و حرفه‌ای آنان را فراهم کند.



انتخاب دانشگاه افسری، انتخاب یک مسیر حرفه‌ای است



معاون نیروی انسانی ارتش با تأکید بر اینکه دانشگاه‌های افسری نباید صرفاً به عنوان یک انتخاب تحصیلی دیده شوند، اظهار داشت: جوانان باید بدانند که انتخاب دانشگاه افسری در واقع انتخاب یک جهان‌بینی، یک مسیر حرفه‌ای و یک سبک تفکر است.



وی ادامه داد: دانشجو در این مسیر علاوه بر کسب دانش و تخصص، شخصیت حرفه‌ای و مدیریتی خود را نیز شکل می‌دهد و در نهایت مسئولیت مهمی در قبال امنیت و آینده کشور بر عهده خواهد گرفت.



اردلان در ادامه درباره دانشگاه‌های افسری ارتش و مأموریت هر یک گفت: در حال حاضر هفت دانشگاه در مجموعه آموزش عالی ارتش فعالیت می‌کنند که هر کدام متناسب با نیازها و تخصص‌های مورد نیاز نیروهای مختلف، مأموریت آموزشی و تخصصی خود را دنبال می‌کنند.



وی افزود: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در سطح آموزش عالی و در مقاطع تحصیلات تکمیلی فعالیت می‌کند و در کنار آن، شش دانشگاه افسری نیز در حوزه‌های تخصصی نیروهای مختلف ارتش فعال هستند.



معاون نیروی انسانی ارتش از دانشگاه افسری امام علی(ع) به عنوان دانشگاه نیروی زمینی، دانشگاه خاتم‌الانبیا(ص) در حوزه پدافند هوایی، دانشگاه امام خمینی(ره) نوشهر در حوزه نیروی دریایی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشکده فارابی به عنوان بخشی از مجموعه مراکز آموزشی ارتش نام برد.



وی تأکید کرد: دانشگاه‌های ارتش از نظر چیستی، چرایی و چگونگی آموزش، تفاوت‌هایی با دانشگاه‌های غیرنظامی دارند و آموزش در این مراکز مبتنی بر نیازهای آینده طراحی می‌شود.



اردلان گفت: پژوهش‌های دانشگاه‌های ارتش نیز مبتنی بر نظام مسائل و نیازهایی است که پیش‌تر شناسایی شده و در این مراکز، اتصال میان دانشگاه و عملیات بسیار پررنگ است.



وی وجود زیرساخت‌های شبیه‌ساز و آزمایشگاه‌های پیشرفته را از دیگر ویژگی‌های دانشگاه‌های افسری ارتش دانست و افزود: از استادان برجسته علمی کشور در دانشگاه‌های غیرنظامی نیز به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کنیم و در کنار آن، استادان دارای تجربه علمی و عملیاتی در این دانشگاه‌ها حضور دارند.

معاون نیروی انسانی ارتش با اشاره به توجه ویژه دانشگاه‌های افسری به علوم و فناوری‌های روز و میان‌رشته‌ای، اظهار کرد: تمرکز بر علوم و فناوری‌های راهبردی و شکننده و همچنین ایجاد دانشکده‌ها و مراکز آموزشی میان‌رشته‌ای، از ظرفیت‌های مهم دانشگاه‌های افسری ارتش برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آینده است.

دانشگاه‌های افسری صرفاً نظامی نیستند؛ ارتش آینده به مجموعه‌ای از تخصص‌های علمی و فناورانه نیاز دارد

اردلان با اشاره به ویژگی‌های آموزشی دانشگاه‌های افسری اظهار داشت: تمرکز بر علوم و فناوری‌های راهبردی و نوظهور در این دانشگاه‌ها کاملاً مشهود است و دانشکده‌ها و مراکز آموزشی تخصصی و میان‌رشته‌ای نیز در این مجموعه فعال هستند.



وی افزود: مأموریت‌محوری و پیوند مستقیم آموزش و پژوهش با راهبردها و نیازهای کشور از دیگر ویژگی‌های دانشگاه‌های افسری ارتش است و این مجموعه ویژگی‌ها می‌تواند برای نسل جدید، جذابیت خاصی داشته باشد.



معاون نیروی انسانی ارتش با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی برداشت‌ها درباره دانشگاه‌های افسری گفت: جوانان نباید تصور کنند که دانشگاه‌های افسری صرفاً نظامی هستند. دانشگاه‌های افسری امروز مجموعه‌ای از دانش، تخصص، فناوری، آموزش و پژوهش‌های حرفه‌ای هستند که برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز ارتش آینده طراحی شده‌اند.



پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی، مهندسی و فناوری



اردلان در پاسخ به پرسشی درباره رشته‌های قابل پذیرش از طریق کنکور سراسری گفت: امسال بر اساس نیازهای ارتش، در دو گروه آموزشی ریاضی و تجربی پذیرش دانشجو داریم، اما قطعاً در سال‌های آینده دامنه گروه‌های آموزشی را متناسب با نیازهای ارتش توسعه خواهیم داد.



وی با اشاره به برخی رشته‌های مورد نیاز ارتش اظهار داشت: در سال جاری رشته‌هایی از جمله پزشکی و پیراپزشکی، خلبانی، خلبانی پهپاد، مهندسی هوافضا، مهندسی برق، مهندسی رایانه، مهندسی سایبر، مهندسی نگهداری و تعمیرات و تأمین و نگهداری هواپیما، مهندسی مکانیک، مهندسی کشتی، مهندسی ناوبری و مهندسی عملیات در مجموعه رشته‌های مورد پذیرش قرار دارند.



معاون نیروی انسانی ارتش ادامه داد: داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق‌تر درباره رشته‌های پذیرش هستند، باید به دفترچه کنکور سراسری و همچنین وبگاه گزینش ارتش مراجعه کنند.



اردلان تأکید کرد: ارتش آینده به یک تخصص خاص نیاز ندارد، بلکه مجموعه‌ای از تخصص‌ها در کنار یکدیگر باید قرار بگیرند تا بتوانیم ساختار قدرت دفاعی و توان دفاعی کشور را شکل دهیم.



دانشگاه افسری؛ فراتر از دریافت یک مدرک تحصیلی



وی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت دانشگاه‌های افسری با دانشگاه‌های معمولی و مزیت انتخاب این مسیر برای جوانان گفت: در دانشگاه‌های غیرنظامی تمرکز عمدتاً بر آموزش‌های علمی و تخصصی است، اما در دانشگاه‌های افسری، آموزش‌های علمی و تخصصی در کنار مجموعه‌ای از آموزش‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای ارائه می‌شود.



معاون نیروی انسانی ارتش افزود: دانشجویان دانشگاه‌های افسری علاوه بر تخصص علمی، مهارت‌هایی همچون انضباط، مسئولیت‌پذیری، کار تیمی، مدیریت و فرماندهی، آمادگی جسمانی و توان تصمیم‌گیری در شرایط مختلف را فرا می‌گیرند.



اردلان تفاوت دیگر دانشگاه‌های افسری با دانشگاه‌های غیرنظامی را در مسیر شغلی دانشجویان دانست و گفت: جوانی که وارد دانشگاه افسری می‌شود، صرفاً برای دریافت یک مدرک تحصیلی وارد این مسیر نمی‌شود، بلکه از همان ابتدا برای یک مسیر حرفه‌ای و پذیرش مسئولیت‌های آینده آماده خواهد شد.



وی ادامه داد: تفاوت اصلی فقط در محیط دانشگاه نیست؛ بلکه دانشجو در پایان این مسیر علاوه بر کسب یک تخصص، هویت و شخصیت یک افسر را نیز به دست می‌آورد.



معاون نیروی انسانی ارتش تصریح کرد: اگر بخواهیم ساده بیان کنیم، دانشگاه افسری به جوان کمک می‌کند که یاد بگیرد چگونه دانش کسب کند، چگونه مسئولیت بپذیرد، چگونه تصمیم بگیرد و چگونه دانش و تخصص خود را در خدمت یک مأموریت ملی به کار گیرد.



ارتش آینده به متخصص هوش مصنوعی، رباتیک و سایبر نیاز دارد



اردلان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دانشگاه افسری صرفاً برای تربیت رزمنده فعالیت می‌کند، اظهار داشت: این برداشت باید اصلاح شود؛ ارتش امروز و ارتش آینده تنها به نیروهای رسمی و رزمندگان به معنای سنتی آن نیاز ندارد، بلکه به مجموعه گسترده‌ای از متخصصان نیازمند است.



وی افزود: ارتش آینده به متخصصان حوزه‌های هوش مصنوعی، رباتیک، سایبر، رایانه، جنگال، مخابرات، هوافضا، پهپاد، علوم شناختی و همچنین مدیران و فرماندهان توانمند نیاز دارد و صدها تخصص دیگر نیز در ساختار دفاعی آینده مورد نیاز خواهد بود.

معاون نیروی انسانی ارتش تأکید کرد: هدف دانشگاه‌های افسری، تربیت انسان‌هایی است که بتوانند در هر جایگاهی که قرار می‌گیرند، مأموریت خود را با دانش، تخصص، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

اردلان دانشگاه‌های افسری را محل تربیت «انسان‌های حرفه‌ای برای دفاع از کشور و میهن عزیزمان ایران» دانست و درباره مفهوم انسان حرفه‌ای گفت: فرد حرفه‌ای کسی است که هم تخصص علمی و فناوری داشته باشد، هم توان فرماندهی و مدیریت، هم آمادگی نظامی و هم هویت و مسئولیت حرفه‌ای.



وی مهم‌ترین ویژگی مورد نیاز نیروهای انسانی آینده را توان شناختی و تصمیم‌گیری در شرایط پیچیده دانست و خاطرنشان کرد: نیروهای آینده باید بتوانند در محیط‌های سیال، پیچیده، غیرقطعی و مبهم، شرایط را به‌درستی تشخیص دهند و تصمیم مناسب اتخاذ کنند.



اردلان تأکید کرد: تغییر ماهیت جنگ‌ها و ورود فناوری‌های نوین به عرصه دفاع باعث شده است تربیت نیروی انسانی نیز متناسب با این تحولات بازطراحی شود و دانشگاه‌های افسری ارتش در همین مسیر، مأموریت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آینده را دنبال می‌کنند.

اردلان در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فناوری‌های جدید بر فرآیند جذب دانشجوی دانشگاه‌های افسری اظهار داشت: امروز پارادایم‌های جنگ به‌طور کامل تغییر کرده است و در ۱۰۰ سال اخیر، شاهد عبور از پارادایم جنگ صنعتی به جنگ اطلاعاتی و سپس جنگ شناختی بوده‌ایم.



وی افزود: متناسب با این تغییرات، به فناوری‌های مختلفی از جمله هوش مصنوعی، سایبر، علوم داده و به‌ویژه علوم و فناوری‌های شناختی نیاز داریم که اهمیت بسیار زیادی در جنگ‌های آینده دارند.



معاون نیروی انسانی ارتش ادامه داد: فناوری‌های نوین و نوظهور، سه ضلع مثلث جنگ یعنی بازی جنگ، بازیگران و زمین بازی را متحول می‌کنند و به همین دلیل، تربیت نیروی انسانی متناسب با این شرایط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



اردلان تأکید کرد: ما نمی‌خواهیم افسر آینده صرفاً مصرف‌کننده فناوری باشد؛ بلکه می‌خواهیم افسران ما تا حد امکان فناوری را بشناسند، در توسعه آن نقش داشته باشند و بتوانند از فناوری‌های نوین در مأموریت‌های دفاعی کشور به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.



دانشگاه افسری؛ انتخاب یک آینده حرفه‌ای



وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده اجتماعی و شغلی دانشجویان دانشگاه‌های افسری گفت: یکی از مزیت‌های انتخاب مسیر دانشگاه افسری، فراهم شدن یک آینده حرفه‌ای روشن و هدفمند برای داوطلبان است.



معاون نیروی انسانی ارتش افزود: دانشگاه افسری فقط به جوان مدرک نمی‌دهد، بلکه تخصص، هویت و فرصت اثرگذاری در یک محیط بزرگ‌تر و در قالب یک مأموریت بزرگ‌تر را برای او فراهم می‌کند.





اردلان تصریح کرد: انتخاب دانشگاه افسری صرفاً انتخاب یک رشته نیست، بلکه انتخاب یک آینده است؛ آینده کشورمان ایران و آینده تمدن بشری.



وی ادامه داد: جوانی که وارد دانشگاه افسری می‌شود، از همان ابتدا می‌داند که برای یک مسیر حرفه‌ای وارد این مجموعه شده و قرار است دانش و توانمندی خود را در ساختار ارتش به بهترین شکل ممکن به کار بگیرد.



معاون نیروی انسانی ارتش البته تأکید کرد که موفقیت در این مسیر نیز مانند هر مسیر تحصیلی و شغلی دیگری، نیازمند تلاش و شایستگی است و گفت: هر فردی که تلاش، شایستگی و توانمندی بیشتری داشته باشد، می‌تواند از فرصت‌هایی که این مسیر برای او فراهم می‌کند، بهتر استفاده کند.



جذب جوانان علاقه‌مند و فناوری‌محور



اردلان در ادامه با اشاره به رویکرد دانشگاه‌های افسری در جذب نیروی انسانی گفت: دانشگاه‌های افسری برای داوطلبان فرصت‌های متعددی را در یک مسیر حرفه‌ای فراهم می‌کنند و جوانان باید بدانند که ما به دنبال افرادی هستیم که واقعاً به این مسیر علاقه‌مند باشند.



وی افزود: ما معتقدیم «عشق به اضافه علم» کیفیت ایجاد می‌کند؛ بنابراین علاقه و انگیزه در کنار دانش و تخصص، از مؤلفه‌های مهم برای ورود به این مسیر است.



معاون نیروی انسانی ارتش خاطرنشان کرد: رشته‌هایی که در دانشگاه‌های افسری ارائه شده‌اند، متناسب با نیازهای جنگ‌های آینده طراحی شده‌اند و در سال‌های گذشته نیز رشته‌های فناوری‌محور و دانش‌بنیان ایجاد شده و امسال نیز این روند متناسب با نیازهای جدید ادامه پیدا کرده است.



تأکید بر جذابیت محیط ارتش برای نسل جدید



اردلان در پاسخ به پرسشی درباره نقش خانواده‌ها در انتخاب این مسیر و همچنین اقدامات ارتش برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی گفت: در حوزه نگهداشت نیروی انسانی، تلاش شده است برای افرادی که این مسیر را انتخاب می‌کنند، شرایط مناسبی از جمله اشتغال پایدار، امکان یادگیری تخصص‌های تحصیلی و شغلی، مسکن سازمانی و غیرسازمانی، بیمه و سایر خدمات فراهم شود.



وی افزود: موضوع نگهداشت نیروی انسانی برای جوان امروز اهمیت زیادی دارد و در کنار آن، فناوری و جذابیت محیط کاری نیز برای نسل جدید بسیار مهم است؛ جوان باید بداند آیا وارد محیطی خواهد شد که برای او جذابیت و فرصت رشد ایجاد می‌کند یا خیر.



معاون نیروی انسانی ارتش تأکید کرد: تلاش ما این است که محیط ارتش برای نسل جدید، محیطی جذاب و متناسب با علایق و نیازهای حرفه‌ای آنان باشد.



توصیه اردلان به خانواده‌ها برای انتخاب آگاهانه



اردلان از خانواده‌ها خواست در انتخاب مسیر آینده جوانان خود، با مطالعه و مشورت تصمیم‌گیری کنند و گفت: از خانواده‌ها درخواست می‌کنم مشورت‌های لازم را به جوانان خود بدهند و این مسیر را با مطالعه انتخاب کنند.



وی تأکید کرد: صرفاً با این تصور که دانشگاه‌های افسری فقط نظامی هستند، نباید این مسیر را انتخاب یا رد کرد؛ چراکه در دانشگاه‌های افسری نیز مانند دانشگاه‌های غیرنظامی، رشته‌های مختلفی ارائه می‌شود و برای برخی از این رشته‌ها از وزارت علوم مجوز گرفته شده است.



معاون نیروی انسانی ارتش خاطرنشان کرد: این رشته‌ها برای نسل جدید و جوانان امروز طراحی شده‌اند و می‌توانند متناسب با علایق و استعدادهای آنان، جذابیت ویژه‌ای داشته باشند.



قدردانی معاون نیروی انسانی ارتش از اصحاب رسانه



اردلان در پایان سخنان خود از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه در پوشش فعالیت‌های نیروهای مسلح قدردانی کرد و گفت: از اصحاب رسانه به صورت ویژه تشکر می‌کنم؛ چراکه در شرایط حساس، رسانه‌ها پیشاپیش نیروهای مسلح حضور داشتند و بدون ترس و با علاقه به کار خود ادامه دادند.



وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس عملکرد نیروهای مسلح اظهار داشت: اگر تلاش اصحاب رسانه نبود، زحمات کارکنان نیروهای مسلح به شکل شایسته دیده نمی‌شد.



معاون نیروی انسانی ارتش خطاب به خبرنگاران گفت: قدر خودتان را بدانید؛ چراکه شما هم «عشق» و هم «علم» را در کار رسانه‌ای خود به کار گرفته‌اید و این ترکیب، خروجی ارزشمندی برای کشور و پرچم ایران ایجاد کرده است.