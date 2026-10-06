به گزارش خبرگزاری مهر، «علی کریمی مقام» دیپلمات جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز دوشنبه در کمیته سوم این نهاد بین المللی در پاسخ به ادعاهای دیپلمات بحرینی گفت: بحرین در حالی از حقوق بشر سخن می گوید که نسبت به پشت پرده رویدادها چشم بسته است.

وی با بیان اینکه بحرین قربانی نیست، افزود: این کشور ، قلمرو، پایگاه ها و حریم هوایی را برای جنگ غیرقانونی علیه ایران در اختیار آمریکا قرار داد.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: بحرین که قلمرو خود را برای جنگ غیرقانونی علیه همسایه‌اش در اختیار آمریکا قرار داده است، دیگر نمی تواند از پیامدهای آن ابراز حیرت و شگفتی کند.

نماینده ایران در کمیته سوم سازمان ملل با تاکید بر اینکه ایران، آغازگر حمله نبود و مورد حمله قرار گرفت، تصریح کرد که واکنش تهران «اعمال حق ذاتی مشروع» بود.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: اگر بار دیگر از قلمرو هر کشوری در منطقه برای انجام حمله علیه ایران استفاده شود، پاسخ خواهیم خواهیم داد.

نماینده ایران خطاب به نماینده بحرین گفت: دو راه بیشتر وجود ندارد. یا امنیت را در منطقه با یکدیگر می‌سازیم یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بحرین پیشتر، راه دوم را برگزید و اگر بار دیگر همان انتخاب را تکرار کند، نباید انتظار نتیجه ای متفاوت داشته باشد.