برخورد ایسوزو و کامیون در محور آرادان به سرخه؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد ایسوزو و کامیون کیلومتر ۴۰ محور آرادان به سرخه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم امدادگران پایگاه ده نمک به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: شدن سانحه به حدی بود که مرگ در دم راننده ایسوزو را رقم زد و عملیات رها سازی برای این متوفی انجام گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت راننده کامیون نیز خبر داد و یادآور شد: اقدامات لازم برای این راننده انجام گرفت که در نهایت با رضایت شخصی از رفتن به مرکز درمانی امتناع کرد.

درخشان با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، افزود: رعایت سرعت و فاصله طولی مناسب و همچنین پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی از بروز این سانحه می توانست پیشگیری کند.