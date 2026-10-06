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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

برخورد ایسوزو و کامیون در محور آرادان به سرخه؛ یک نفر جان باخت

برخورد ایسوزو و کامیون در محور آرادان به سرخه؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیر عامل هلال احمر استان سمنان از برخورد ایسوزو و کامیون در محور آرادان به سرخه خبر داد و گفت: راننده ایسوزو در این سانحه جان باخت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد ایسوزو و کامیون کیلومتر ۴۰ محور آرادان به سرخه خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تیم امدادگران پایگاه ده نمک به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: شدن سانحه به حدی بود که مرگ در دم راننده ایسوزو را رقم زد و عملیات رها سازی برای این متوفی انجام گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت راننده کامیون نیز خبر داد و یادآور شد: اقدامات لازم برای این راننده انجام گرفت که در نهایت با رضایت شخصی از رفتن به مرکز درمانی امتناع کرد.

درخشان با ابراز تأسف از وقوع این سانحه، افزود: رعایت سرعت و فاصله طولی مناسب و همچنین پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی از بروز این سانحه می توانست پیشگیری کند.

کد مطلب 6969283

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