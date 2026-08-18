به گزارش خبرگزاری مهر، شاهو حسنزاده، نماینده کردستان در تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران، در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار شد، موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.
این مسابقات طی روزهای ۲۱ تا ۲۶ مردادماه برگزار شد و ملیپوشان کشورهای مختلف آسیایی در آن به رقابت پرداختند که حسنزاده نیز به عنوان نماینده استان کردستان در ترکیب تیم ملی ایران حضور داشت.
ملیپوش کردستانی در پایان رقابتها با کسب عنوان نخست، مدال طلای این دوره از مسابقات را برای کاروان ایران به ارمغان آورد تا افتخار دیگری در کارنامه ورزشی خود ثبت کند.
حسنزاده پیش از این نیز در رقابتهای قهرمانی آسیا که سال گذشته به میزبانی عربستان برگزار شد، عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات را به دست آورده بود.
تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران نیز در مجموع این رقابتها با کسب سه مدال طلا و یک نقره انفرادی در بخش آقایان و بانوان و همچنین یک مدال طلای تیمی در بخش آقایان و یک مدال برنز تیمی در بخش بانوان، عنوان نایبقهرمانی آسیا را کسب کرد.
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