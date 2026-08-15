حمایت قطر از تشکیل کشور مستقل فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه قطر، دوحه تشدید حملات شهرک‌ نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی، از جمله خشونت سازمان‌ یافته علیه غیرنظامیان را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های بین‌المللی و در ادامه جنایات هولناک علیه ملت فلسطین دانست.

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای تاکید کرد که این جنایات وحشیانه بیانگر رویکرد تل آویو در فراهم کردن زمینه برای شهرک‌ نشینان به منظور ارتکاب حملات بیشتر تحت حمایت ارتش و نظامیان اسرائیلی است.

این وزارتخانه در همین راستا از جامعه بین‌المللی خواست برای تامین فوری حمایت از ملت بی‌ دفاع فلسطین و پاسخگو کردن مسئولان این جنایات هولناک اقدام کند.

وزارت امور خارجه قطر بر موضع ثابت این کشور در حمایت از قضیه عادلانه فلسطین، حقوق مشروع ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تاکید کرد.