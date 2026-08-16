بیانیه مشترک کشورهای عربی و اسلامی: مخالفت با طرح صلح غزه مردود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هشت کشور عربی و اسلامی مصر، اردن، امارات، قطر، ترکیه، پاکستان، عربستان و اندونزی، با صدور بیانیهای مشترک به اظهارات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی در مخالفت با طرح ۱۵ بندی درباره غزه واکنش نشان دادند.
این کشورها مخالف رژیم صهیونیستی با طرح صلح ترامپ برای غزه را محکوم کرده و تاکید کردند که مخالفت تل آویو تلاشهای گسترده ترامپ برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه را تضعیف میکند.
در این بیانیه آمده است: اسرائیل مسئول همه مانع تراشیها در برابر تلاشهای صلح در غزه و اراضی فلسطین است. ما از شورای صلح میخواهیم که اقدامات فوری برای حفظ طرح غزه و جلوگیری از مانعتراشی در آن انجام دهد.
هشت کشور اسلامی بیان کردند: ما خواستار حمایت از تلاشهای شورای صلح برای اجرای نقشه راه و مرحله دوم آن هستیم. ما بر لزوم اجرای فوری طرح جامع برای تضمین امنیت و ثبات در غزه تأکید میکنیم.
همچنین در این بیانیه تاکید شده است: ما رد نقشه راه برای اجرای طرح ترامپ برای پایان دادن به درگیری در غزه توسط تل آویو را محکوم میکنیم. رد نقشه راه توسط اسرائیل، تلاشهای ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه را تهدید میکند.
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