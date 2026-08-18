به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه شورا در جریان بررسی آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با بیان اینکه اقدام مثبتی در دهه ۸۰ آغاز شد، اظهار کرد: قرار بر این شد که ۲۰ دفتر خدمات الکترونیک شهر توسط سازمان فاوا برای ایجاد زنجیره ارتباط بین شهرداری و شهروندان توسعه یابد که این توسعه در سال ۱۳۸۷ اعمال شد.

وی افزود: مأموریت دفاتر در ابتدا مربوط به حوزه شهرسازی بود و به سرعت با آموزش کارکنان، وظایف توسعه یافت. پس از گذشت چند ماه دفاتر وظایف مربوط به وصول عوارض خودرو و امور مرتبط با اداره مالی شهرداری را نیز انجام دادند.

در ادامه این جلسه مفاد این آیین نامه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا پیشنهادات اصلاحی خود را برای اعمال در این آیین نامه مطرح کردند و بررسی مابقی مفاد به جلسات آینده شورا موکول شد.