جمع آوری ۹۱ تبعه غیرمجاز در نیکشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم ظهر سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله‌محور و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت، طی هفت روز گذشته در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ۹۱ تبعه بیگانه غیرمجاز، ۹۲ معتاد متجاهر، پنج سارق و سه خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۶۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و شش قبضه سلاح غیرمجاز و پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

سرهنگ وحدانی مقدم تصریح کرد: در این طرح، مأموران انتظامی با اجرای اقدامات هدفمند و حضور میدانی در نقاط مختلف شهرستان، برخورد با جرائم و تخلفات را تشدید کردند و این عملیات در راستای افزایش احساس امنیت، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت عمومی در مناطق مختلف نیکشهر ادامه خواهد داشت.