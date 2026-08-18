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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

جمع آوری ۹۱ تبعه غیرمجاز در نیکشهر

جمع آوری ۹۱ تبعه غیرمجاز در نیکشهر

نیکشهر- فرمانده انتظامی نیکشهر از دستگیری ۹۱ تبعه بیگانه غیرمجاز و ۹۲ معتاد متجاهر در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفت روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم ظهر سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله‌محور و با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت، طی هفت روز گذشته در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ۹۱ تبعه بیگانه غیرمجاز، ۹۲ معتاد متجاهر، پنج سارق و سه خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۶۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و شش قبضه سلاح غیرمجاز و پنج کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

سرهنگ وحدانی مقدم تصریح کرد: در این طرح، مأموران انتظامی با اجرای اقدامات هدفمند و حضور میدانی در نقاط مختلف شهرستان، برخورد با جرائم و تخلفات را تشدید کردند و این عملیات در راستای افزایش احساس امنیت، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت عمومی در مناطق مختلف نیکشهر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6920187

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