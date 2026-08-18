توقیف و انتقال ۱۲۱۶ دستگاه خودرو به دلیل آلودگی صوتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حاتم ابراهیمی در این زمینه با اشاره به آمار برخوردهای انجامشده با خودروهای دارای آلودگی صوتی در استان گفت: تاکنون بیش از ۴۵۰۰ دستگاه خودرو در بار نخست تخلف به دلیل ایجاد آلودگی صوتی و ناهنجاری اعمال قانون شدهاند.
وی ادامه داد: در بار دوم تخلف نیز ۱۶۵۵ دستگاه خودرو اعمال قانون شده و برای ۲۸۹۲ دستگاه خودرو نیز در مرحله سوم برخورد، اعمال قانون انجام شده است.
سرهنگ ابراهیمی افزود: در نتیجه این برخوردها، تاکنون ۱۲۷۶ دستگاه خودرو که اقدام به ایجاد آلودگی صوتی و ناهنجاری کردهاند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدهاند.
رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی با اشاره به گلایه شهروندان از آلودگی صوتی و ناهنجاریهای ناشی از برخی خودروها اظهار کرد: گلایه مردم از آلودگی صوتی و ناهنجاریها بهحق است و پلیس نیز بر اساس قانون با متخلفان برخورد میکند.
وی با استناد به ماده ۲۹ قانون هوای پاک افزود: طبق این ماده قانونی، ایجاد هر گونه آلودگی هوا و صوتی ممنوع است و پلیس نیز در چارچوب قانون به وظیفه خود برای برخورد با افرادی که موجب ایجاد آلودگی صوتی میشوند، عمل خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی با بیان اینکه ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای ناهنجار موجب سلب آسایش و ناراحتی اجتماعی میشود، تصریح کرد: بر اساس دستور فرماندهی انتظامی استان، برخورد با این افراد با جدیت در دستور کار قرار دارد.
جریمه ۴۰۰ هزار تومانی در مرحله نخست تخلف
رئیس پلیس راهور آذربایجانغربی درباره نحوه برخورد مرحلهای با متخلفان گفت: در مرحله نخست، متخلف ۴۰۰ هزار تومان جریمه میشود و در مرحله دوم مبلغ جریمه به ۶۰۰ هزار تومان افزایش مییابد.
سرهنگ ابراهیمی اضافه کرد: در مرحله سوم علاوه بر افزایش مبلغ جریمه، خودرو نیز توقیف میشود و به پارکینگ انتقال مییابد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این رفتارها موجب سلب آسایش شهروندان میشود، پلیس در برخورد با متخلفان اغماضی نخواهد داشت
سرهنگ ابراهیمی از هماهنگی پلیس راهور با پلیس اماکن برای برخورد با واحدهای عرضهکننده تجهیزات آلودگی صوتی خبر داد و گفت: با پلیس اماکن نیز هماهنگ شده است تا با واحدهایی که اقدام به نصب یا فروش وسایل و تجهیزات ایجادکننده آلودگی صوتی میکنند، برخورد شود.
برخورد با فروشندگان تجهیزات ایجاد آلودگی صوتی
وی افزود: برخورد پلیس تنها محدود به خودروهای سواری نیست و با موتورسیکلتها و خودروهای سنگین که اقدام به ایجاد آلودگی صوتی کنند، برابر قانون برخورد خواهد شد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میشوند.
رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی برای کاهش آلودگی صوتی اظهار کرد: برخورد قانونی با متخلفان لازم است، اما در کنار اقدامات پلیس، فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی درباره رعایت حقوق شهروندان و پرهیز از رفتارهای ناهنجار نیز اهمیت زیادی دارد.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات و اقداماتی که موجب ایجاد صدای ناهنجار و سلب آرامش مردم میشود، علاوه بر ایجاد نارضایتی اجتماعی، تخلف محسوب شده و پلیس مطابق قانون با آن برخورد خواهد کرد.
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