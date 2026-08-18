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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

بخشدار ویژه خارگ: پرداخت به‌موقع حقوق کارگران در اولویت شرکت‌ها باشد

بخشدار ویژه خارگ: پرداخت به‌موقع حقوق کارگران در اولویت شرکت‌ها باشد

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: پرداخت به‌روز و منظم حقوق کارگران، تقویت ارتباط میان کارفرما و پیمانکار و توجه جدی به اشتغال نیروهای بومی باید در دستور کار مجموعه‌های فعال در جزیره قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیسیون کارگری خارگ با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کارگران اظهار کرد: کارگران یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در جزیره هستند و نباید پرداخت حقوق و مزایای آنان با تأخیر مواجه شود.

وی افزود: کارفرمایان و پیمانکاران باید با ایجاد یک ارتباط مستمر و شفاف، مسائل و مشکلات حوزه کارگری را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و برطرف کنند. استمرار این ارتباط می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات در محیط‌های کاری جلوگیری کند.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف به‌موقع مطالبات کارگران تصریح کرد: دستگاه‌های متولی نیز باید بر روند اجرای تعهدات کارفرمایان و پیمانکاران نظارت داشته باشند تا حقوق قانونی نیروهای شاغل در جزیره به شکل کامل و در زمان مقرر پرداخت شود.

حسین‌پور در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال نیروهای بومی گفت: استفاده از ظرفیت انسانی جزیره خارگ یک ضرورت است و اشتغال جوانان و نیروهای بومی باید در فرآیند جذب نیروی انسانی شرکت‌ها و پیمانکاران در اولویت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم خارگ این است که فرصت‌های شغلی ایجادشده در جزیره، پیش از هر چیز برای نیروهای توانمند و واجد شرایط بومی مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید بر تحقق این موضوع نظارت جدی داشته باشند.

بخشدار ویژه خارگ در پایان تأکید کرد: حل مسائل کارگری نیازمند همکاری و تعامل همه مجموعه‌هاست و کمیسیون کارگری باید با پیگیری مستمر، زمینه ایجاد آرامش در محیط‌های کاری، پرداخت منظم حقوق و تقویت اشتغال بومی را فراهم کند.

کد مطلب 6920206

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