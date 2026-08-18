به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور بعد از ظهر سه شنبه در نشست کمیسیون کارگری خارگ با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق کارگران اظهار کرد: کارگران یکی از مهمترین ارکان فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در جزیره هستند و نباید پرداخت حقوق و مزایای آنان با تأخیر مواجه شود.
وی افزود: کارفرمایان و پیمانکاران باید با ایجاد یک ارتباط مستمر و شفاف، مسائل و مشکلات حوزه کارگری را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و برطرف کنند. استمرار این ارتباط میتواند از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات در محیطهای کاری جلوگیری کند.
بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف بهموقع مطالبات کارگران تصریح کرد: دستگاههای متولی نیز باید بر روند اجرای تعهدات کارفرمایان و پیمانکاران نظارت داشته باشند تا حقوق قانونی نیروهای شاغل در جزیره به شکل کامل و در زمان مقرر پرداخت شود.
حسینپور در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال نیروهای بومی گفت: استفاده از ظرفیت انسانی جزیره خارگ یک ضرورت است و اشتغال جوانان و نیروهای بومی باید در فرآیند جذب نیروی انسانی شرکتها و پیمانکاران در اولویت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم خارگ این است که فرصتهای شغلی ایجادشده در جزیره، پیش از هر چیز برای نیروهای توانمند و واجد شرایط بومی مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای اجرایی نیز باید بر تحقق این موضوع نظارت جدی داشته باشند.
بخشدار ویژه خارگ در پایان تأکید کرد: حل مسائل کارگری نیازمند همکاری و تعامل همه مجموعههاست و کمیسیون کارگری باید با پیگیری مستمر، زمینه ایجاد آرامش در محیطهای کاری، پرداخت منظم حقوق و تقویت اشتغال بومی را فراهم کند.
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