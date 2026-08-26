عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۹ مگاواتی در کاکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی این نیروگاه اظهار کرد: در یک سال اخیر شاهد تحولی چشمگیر در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان دشتی بوده‌ایم که این مهم با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت و با هدف کمک به رفع ناترازی انرژی محقق شده است.

وی افزود: بخشی از طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگری نیز در حال اجراست که امیدواریم با تداوم روند فعلی، پروژه‌های در دست اجرا پیش از اوج مصرف برق در سال آینده تکمیل و وارد مدار شوند.

فرماندار دشتی با تقدیر از مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حمایت‌های دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: شهرستان دشتی ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی دارد و از حضور سرمایه‌گذاران در این بخش حمایت می‌کنیم.