افتتاح ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه برق اردبیل

ناصر عبداللهیان در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دولت از افتتاح ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و خدماتی در این ایام خبر داد و اظهار کرد: در کنار این طرحها، نیروگاههای خورشیدی و همچنین نیروگاه CHP (تولید همزمان برق و حرارت) با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان اردبیل افزود: برای ۳۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، یا مجوز صادر شده، یا وارد مدار تولید شده و یا عملیات اجرایی آنها آغاز گردیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در ادامه با عذرخواهی از شهروندان بابت خاموشیهای ناخواسته و موقت که بهمنظور پایداری شبکه و مدیریت ناترازی انرژی اعمال شد، از همراهی و همکاری چشمگیر مشترکان قدردانی کرد.
عبدالهیان ادامه داد: ۸۵ درصد مشترکان استان الگوهای مصرف را رعایت کردند که این میزان ۱۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
وی در تشریح اقدامات هوشمندسازی، گفت: ۳۳۰۰ مشترک پرمصرف که تا دوونیم برابر الگو، انرژی مصرف میکردند، شناسایی و کنترلپذیر شدند. همچنین برای ۲۳۰۰ مشترک بخش تجاری نیز فرایند هوشمندسازی انجام گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل درباره مشوقهای در نظر گرفته شده برای مصرف بهینه اظهار داشت: به مشترکانی که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حداقل ۱۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند، ۳۰ درصد تخفیف در قبوض برق تعلق میگیرد. همچنین مشترکانی که از نیروگاههای ۵ کیلوواتی پشتبامی استفاده کنند، از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار میشوند و در صورت نصب سیستمهای ذخیرهساز (باتری)، ۱۰ درصد اضافی نیز به تخفیف آنان افزوده خواهد شد.
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