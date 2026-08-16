به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ برای والیبال ایران تنها یک رقابت قاره‌ای نیست. این مسابقات که از ۱۳ تا ۲۲ شهریور در فوکوئوکای ژاپن برگزار می‌شود، همزمان نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت تصمیم‌های روبرتو پیاتزا برای انتخاب فهرست نهایی را دوچندان کرده است. ایران که در المپیک پاریس غایب بود، حالا در ژاپن به دنبال شروع دوباره مسیر المپیکی خود است.

تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی با چین، هند و نیوزیلند هم‌گروه شده است، اما در صورت عبور از این مرحله، رقیب اصلی برای رسیدن به عنوان قهرمانی احتمالا ژاپن خواهد بود؛ تیمی که در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ عملکردی درخشان داشت و هر ۱۲ مسابقه مرحله مقدماتی را با پیروزی پشت سر گذاشت و صدرنشین شد.

ایران البته در همین لیگ ملت‌ها فرصت رویارویی با ژاپن را پیدا کرد. ژاپنی‌ها دو ست ابتدایی را بردند، اما ملی‌پوشان ایران با جبران نتیجه، بازی را به ست پنجم کشاندند. با این حال ژاپن در ست پایانی ۱۵ بر ۱۲ پیروز شد تا ایران با شکست ۳ بر ۲ زمین را ترک کند. این مسابقه نشان داد فاصله دو تیم آن‌قدرها زیاد نیست، اما برای شکست ژاپن، ایران باید در لحظه‌های تعیین‌کننده کم‌اشتباه‌تر ظاهر شود.

فیلتر سخت پیاتزا برای دریافت‌کننده‌ها

یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های سرمربی ایتالیایی تیم ملی در پست دریافت‌کننده قدرتی رقم خورده است؛ جایی که تعدد بازیکنان آماده، انتخاب چهار یا پنج نفر نهایی را به یک رقابت جدی تبدیل کرده است. سید متین حسینی یکی از بازیکنانی بود که پیش از شروع فصل ملی انتظار زیادی از او وجود داشت، اما شرایط مطابق پیش‌بینی‌ها پیش نرفت. او در هفته نخست لیگ ملت‌ها جایی در فهرست نهایی نداشت و در هفته‌های دوم و سوم نیز با وجود قرار گرفتن در جمع نفرات تیم، فرصت چندانی برای بازی پیدا نکرد. حسینی امیدوار بود در قهرمانی آسیا فرصت جبران داشته باشد، اما در نهایت از فهرست اعزامی به ژاپن نیز بازماند.

امیرحسین اسفندیار نیز یکی دیگر از نام‌های مطرحی بود که از فیلتر نهایی پیاتزا عبور نکرد. در کنار او، احسان دانش‌دوست نیز که فصل گذشته از بازیکنان مورد اعتماد سرمربی تیم ملی بود، این بار جایی در جمع نفرات اعزامی ندارد.

دانش‌دوست سال گذشته در لیگ ملت‌ها و مسابقات قهرمانی جهان برای ایران به میدان رفت و یکی از صحنه‌های به‌یادماندنی حضورش در تیم ملی به دیدار برابر فیلیپین برمی‌گردد؛ جایی که با یک نجات توپ تماشایی، در جریان مسابقه نقش مهمی در جلوگیری از حذف زودهنگام ایران داشت. با این حال، این فصل شرایط برای او متفاوت است و پس از پایان کار در اردوی ملی، باید خود را به سپاهان اصفهان، باشگاه جدیدش، معرفی کند.

مسافر؛ بازیکنی که از خط قرمز عبور کرد

در میان دریافت‌کننده‌های قدرتی، وضعیت اسماعیل مسافر متفاوت است. او که طی دو، سه فصل اخیر لیگ برتر والیبال ایران عملکرد قابل توجهی داشته، توانسته در رقابت فشرده این پست جای خود را حفظ کند. مسافر برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، آخرین بازیکن خط‌خورده تیم ملی نیست و حضورش در جمع مسافران ژاپن بسیار محتمل است. یکی از دلایل اصلی این تصمیم، کیفیت دریافت اوست؛ موضوعی که با توجه به مشکلات ایران در دریافت، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مسافر حالا تنها یک مرحله تا تجربه دوباره قهرمانی آسیا فاصله دارد. او پیش از این در سال ۲۰۲۱ نیز همراه تیم ملی در این رقابت‌ها حضور داشت و حالا امیدوار است بار دیگر پیراهن ایران را در مسابقات قاره‌ای بر تن کند و این بار جشن قهرمانی را تجربه کند.

۱۵ نفر باقی مانده‌اند؛ یک نفر دیگر باید کنار برود

اردوی تیم ملی در حال حاضر با ۱۵ بازیکن ادامه دارد، اما این فهرست هنوز نهایی نشده و یک بازیکن دیگر باید از جمع ملی‌پوشان جدا شود. در حال حاضر عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، محمدنیما باطنی، محمد ولی‌زاده، علی حاجی‌پور، امین اسماعیل‌نژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته در اردو حضور دارند. با توجه به شرایط فعلی، رقابت برای آخرین خروجی بیشتر میان محمدنیما باطنی، مبین نصری و یوسف کاظمی دنبال می‌شود و پیاتزا باید از میان این سه بازیکن، یک نفر را از فهرست نهایی کنار بگذارد. به این ترتیب، اگرچه فهرست فعلی ۱۵ نفره است، اما ترکیب نهایی تیم ملی برای سفر به ژاپن هنوز یک تغییر دیگر خواهد داشت؛ تغییری که می‌تواند یکی از آخرین تصمیم‌های مهم پیاتزا پیش از قهرمانی آسیا باشد.

مسیر ایران تا ژاپن

تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه تهران را ترک می‌کند و راهی روسیه می‌شود تا در یک تورنمنت بین‌المللی در اوفا مقابل روسیه، کوبا و بلاروس قرار بگیرد. پس از آن نیز دو دیدار تدارکاتی برابر تیم باشگاهی دینامو برگزار خواهد کرد. ملی‌پوشان سپس راهی ژاپن می‌شوند تا در قهرمانی آسیا و مرحله نخست انتخابی المپیک حاضر شوند؛ رقابتی که برای ایران هم اهمیت قاره‌ای دارد و هم می‌تواند نخستین گام در مسیر بازگشت به المپیک باشد.

در این مسیر، پیاتزا حالا بخش مهمی از تصمیم‌های خود را گرفته است؛ متین حسینی، اسفندیار و دانش‌دوست از جمع مدعیان کنار رفته‌اند، مسافر از یک فیلتر مهم عبور کرده و تنها یک جای خالی دیگر باقی مانده است. حالا باید دید آخرین تصمیم سرمربی ایتالیایی چه کسی را از سفر به ژاپن بازخواهد داشت و چه بازیکنانی فرصت خواهند داشت برای ایران در یکی از مهم‌ترین تورنمنت‌های سال به میدان بروند.