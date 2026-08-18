حسن زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزادگان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و نماد صبر، ایستادگی و مقاومت ملت ایران هستند و سال‌ها سختی و شکنجه را در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق تحمل کردند تا عزت، استقلال و ارزش‌های اسلامی در کشور حفظ شود.

وی افزود: یکی از نکاتی که باید در زندگی مورد توجه قرار دهیم، مدیریت خواسته‌ها و تمایلات است؛ اینکه انسان هرچه دلش خواست انجام دهد، تفکر درستی نیست، چرا که خواسته‌های انسان باید در چارچوب شرع، قانون، اخلاق، توان مالی و شأن اجتماعی قرار گیرد.

رزمنده دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در زندگی باید میان ضروریات، رفاهیات و شهوانیات تفاوت قائل شویم. تأمین ضروریات زندگی لازم است و رفاه نیز در حد متعارف اشکالی ندارد، اما اگر انسان درگیر خواسته‌های بی‌حد و مرز شود، همین خواسته‌ها می‌تواند برای او مشکل‌ساز شود.

زارعی تصریح کرد: هیچ دولتی به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات اقتصادی را برطرف کند و در کنار اقدامات دولت، مردم نیز باید در زندگی خود مدیریت داشته باشند. اگر مصرف و خواسته‌های خود را مدیریت نکنیم، مشکلات اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در جامعه نسبت به آن هوشیار باشیم، حفظ ایمان و ارتباط مردم با خداوند است. دشمن تلاش می‌کند باورهای دینی و ارزش‌های جامعه را تضعیف کند و اگر ارتباط مردم با خدا و ولایت تضعیف شود، جامعه سرمایه بزرگی را از دست خواهد داد.

رزمنده دفاع مقدس ادامه داد: امام خمینی(ره) همواره بر ایمان و اتکال به خداوند تأکید داشتند و امروز نیز باید بدانیم تا زمانی که خداوند و ولایت را داریم، از بسیاری از مشکلات عبور خواهیم کرد.

زارعی اضافه کرد: آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس برای دفاع از همین ارزش‌ها به میدان رفتند. جنگ ما صرفاً یک جنگ سرزمینی نبود، بلکه دفاع از حق، استقلال، عزت و ارزش‌های ملت ایران بود.

وی یادآور شد: از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان و گروه‌های ضدانقلاب در نقاط مختلف کشور اقدام به ایجاد ناامنی کردند و در ادامه نیز جنگ تحمیلی آغاز شد. رزمندگان در چنین شرایطی برای دفاع از کشور و انقلاب اسلامی وارد میدان شدند.

رزمنده دفاع مقدس تصریح کرد: حجاب و عفاف نیز از ارزش‌هایی است که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد. مسئله حجاب را نباید صرفاً یک موضوع ظاهری دانست، بلکه حفظ عفت و ارزش‌های اخلاقی جامعه اهمیت اساسی دارد و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

زارعی خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید با اخلاق، احترام و بدون ایجاد درگیری انجام شود. اگر هر فرد تنها با یک تذکر محترمانه و دلسوزانه نسبت به حفظ ارزش‌های جامعه احساس مسئولیت کند، بسیاری از آسیب‌ها قابل پیشگیری خواهد بود.

وی بیان کرد: آزادگان ما سال‌ها در سخت‌ترین شرایط اسارت، شکنجه و محرومیت را تحمل کردند. برخی از آنان حتی از بیان بسیاری از خاطرات و سختی‌هایی که در اردوگاه‌های عراق متحمل شدند، پرهیز می‌کنند؛ اما همه این سختی‌ها را برای عزت، استقلال و سربلندی کشور تحمل کردند.

رزمنده دفاع مقدس یادآور شد: امروز باید قدر آزادگان، جانبازان، رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا را بدانیم و اجازه ندهیم ارزش‌هایی که برای حفظ آنها خون‌ها و جان‌های بسیاری تقدیم شده است، به فراموشی سپرده شود.

زارعی با اشاره به خاطرات دوران دفاع مقدس و حضور رزمندگان در جبهه‌ها گفت: در دوران جنگ، آمادگی جسمانی و روحی رزمندگان اهمیت زیادی داشت. گاهی رزمندگان برای انجام مأموریت‌های سخت و پیاده‌روی‌های طولانی تحت فشار و تمرین قرار می‌گرفتند تا بتوانند در شرایط دشوار عملیات مقاومت کنند.

وی ادامه داد: یکی از رزمندگان شهرستان با وجود جثه کوچک، از توان و روحیه بسیار بالایی برخوردار بود و هر روز مسافت طولانی را طی می‌کرد و در تمرینات کم نمی‌آورد. همین روحیه و آمادگی باعث می‌شد رزمندگان در میدان نبرد و بعدها در دوران اسارت نیز در برابر دشمن ایستادگی کنند.

رزمنده دفاع مقدس تأکید کرد: سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی فرصت مناسبی برای مرور رشادت‌ها و مقاومت این عزیزان است. آزادگان با تحمل سال‌ها اسارت، عزت و سربلندی ایران اسلامی را حفظ کردند و باید این فرهنگ به نسل‌های آینده منتقل شود.

زارعی بیان کرد: ممکن است دولت‌ها و مسئولان در دوره‌های مختلف تغییر کنند و هر دولت و مجلس دوره مشخصی از خدمت داشته باشد، اما نظام اسلامی و ارزش‌های انقلاب باید حفظ شود. همه ما باید برای حفظ نظام، تقویت وحدت، پایبندی به ولایت و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که آزادگان و شهدا در دوران دفاع مقدس در میدان ایستادند، امروز نیز وظیفه ماست که در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمن هوشیار باشیم و با حفظ ایمان، وحدت و ولایت‌مداری، مسیر عزت و سربلندی کشور را ادامه دهیم.