اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تأمین اعتبارات مطالبات بازنشستگان سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه هزینهای استان در مردادماه تأمین و با تخصیص ۱۰۰ درصدی به دستگاههای مربوط ابلاغ شده است.
وی افزود: در مجموع مبلغ هزار و ۲۱۲ میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال برای پرداخت پاداش پایان خدمت حدود ۲۴۰ نفر از بازنشستگان سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران همچنین از تأمین کامل اعتبار مربوط به مانده مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این اعتبارات در مردادماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
کریمپور بیان کرد: اعتبار تخصیصیافته شامل دستگاههای مختلف اجرایی استان از جمله ادارات کل زندانها، هواشناسی، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوسازی مدارس، ورزش و جوانان، بهزیستی، دامپزشکی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شیلات، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت میشود.
وی تأکید کرد: تأمین و ابلاغ کامل این اعتبارات با هدف تسریع در پرداخت مطالبات بازنشستگان و اجرای بهموقع تعهدات مالی دستگاههای اجرایی استان انجام شده است.
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