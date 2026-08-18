به گزارش خبرگزاری مهر، علی استادی روز سه شنبه با اشاره به اینکه انواع دورهها و فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و اشتغال در زندانهای استان برای زندانیان برگزار میشود گفت: اگر میخواهیم چرخه برگشت زندانیان به زندان اتفاق نیافتد نیازمند کمکهای سازمانهای مردم نهاد هستیم.
مدیر کل زندانهای آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بسیاری از خانوادههای زندانیان نیازمند هستند و باید تحت مساعدتهای مختلف مالی و معیشتی قرار گیرند افزود:مجموعه زندانهای استان آماده دریافت کمکهای خیران و عزیزان سازمانهای مردم نهاد هستند.
در مسابقات استانی قرآن زندانهای آذربایجان شرقی ۲۸ خانم و ۱۶۵ آقا در رشتههای حفظ، قرائت، ترتیل، اذان، ادعیه خوانی، تفسیر و درک مفاهیم نهج البلاغه و حفظ موضوعی با هم رقابت کردند.
گفتنی است در حاشیه این مراسم همچنین جمعی از اعضای سازمانهای مردم نهاد که در امر آزادی زندانیان و کمک به خانوادههای آنها فعالیت میکنند از بخش کارگاهی زندان تبریز بازدید کردند.
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