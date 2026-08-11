حسینی: پیامبر(ص) الگوی کامل و جامع همه فضایل انبیاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی عصر سه‌شنبه در آیین سوگواری سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، با اشاره به ابعاد کمتر شناخته‌شده شخصیت نبی مکرم اسلام(ص) اظهار کرد: مظلومیت پیامبر(ص) در این است که آن‌گونه که شایسته است ایشان را نشناخته‌ایم؛ در پهنه هستی انسانی هم‌طراز رسول خدا(ص) وجود ندارد و تجلی عظمت الهی در وجود ایشان متجلی شده است.

وی با تبیین جایگاه پیامبر اکرم(ص) افزود: قرآن کریم با عظمت و جایگاه آسمانی خود، برکات و معارف کتب پیشین را در خود جمع کرده و پیامبر اسلام(ص) را به جایگاهی رفیع رسانده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه معنوی پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم ادامه داد: خاتمیت پیامبر(ص) و نزول قرآن، دین را به کمال رساند و رسول خدا(ص) را به عنوان «اسوه حسنه» معرفی کرد تا ایشان الگوی کامل و جامع فضایل و ارزش‌های الهی برای بشریت باشد.

حسینی تصریح کرد: در قرآن کریم، هر یک از پیامبران با ویژگی برجسته‌ای معرفی شده‌اند، اما پیامبر اسلام(ص) با عنوان «اسوه حسنه» یاد شده است؛ بنابراین شخصیت ایشان مجموعه‌ای جامع از فضایل و ویژگی‌های انبیای الهی را در خود دارد.

وی در ادامه با تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع)، ایشان را فرزند امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) دانست و گفت: امام حسن(ع) جلوه‌ای از ولایت و عصمت بود و در شخصیت ایشان کرامت، صبر و شجاعت در کنار یکدیگر تجلی یافته بود.

مدیرکل اوقاف آذربایجان شرقی با اشاره به صلح امام حسن(ع) اظهار کرد: صلح امام حسن(ع) اقدامی هوشمندانه و مبتنی بر بصیرت بود و نباید آن را نشانه ضعف دانست؛ این تصمیم با هدف حفظ اصل اسلام و فراهم شدن زمینه برای تداوم مسیر حق اتخاذ شد.

وی با اشاره به شهادت امام حسن مجتبی(ع) افزود: جریان‌های نفوذی و دشمنان اهل بیت(ع) با توطئه و دسیسه، زمینه شهادت کریم اهل بیت(ع) را فراهم کردند و امت اسلامی از وجود این شخصیت بزرگ محروم شد.

حسینی تأکید کرد: صلح امام حسن(ع) در امتداد مسیر مبارزه اهل بیت(ع) قرار داشت و زمینه‌های تاریخی و اجتماعی لازم برای قیام امام حسین(ع) و واقعه عاشورا را فراهم کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: شناخت درست شخصیت و سیره این بزرگان، تنها یک وظیفه مذهبی نیست، بلکه ضرورتی برای جامعه امروز در مواجهه با تحریف‌های تاریخی، هجمه‌های فرهنگی و شبهه‌افکنی دشمنان است.