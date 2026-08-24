حجتالاسلام والمسلمین رامین خورنژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آزمونهای شفاهی این دوره با هدف ارزیابی دقیق میزان محفوظات و مهارتهای تخصصی حافظان قرآن کریم برگزار میشود و ۱۳۲ نفر از حافظان قرآن در سطوح حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم در این مرحله حضور دارند.
وی افزود: داوطلبانی که در مرحله آزمون کتبی موفق به کسب امتیاز لازم شدهاند، در مرحله شفاهی و در حضور داوران و استادان برجسته قرآنی استان مورد ارزیابی قرار میگیرند.
رئیس اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی ادامه داد: در این مرحله، حافظان قرآن از نظر «حسن حفظ»، «تجوید»، «صوت و لحن» و «وقف و ابتدا» به صورت تخصصی ارزیابی میشوند و نتایج بر اساس معیارهای تعیینشده و با دقت نظر داوران اعلام خواهد شد.
خورنژاد با اشاره به جایگاه طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم گفت: این طرح یکی از معتبرترین آزمونهای ملی در حوزه سنجش توانمندی حافظان قرآن کریم است که با همت سازمان دارالقرآن الکریم برگزار میشود.
وی بیان کرد: مدارک تخصصی اعطاشده در این طرح از جایگاه ویژهای برخوردار است و در چارچوب ضوابط مربوط، همتراز مدارک تحصیلی دانشگاهی محسوب شده و میتواند به عنوان امتیاز شغلی و استخدامی برای حافظان قرآن کریم مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس اداره امور قرآنی آذربایجانشرقی با اشاره به استقبال حافظان استان از این دوره از آزمونها اظهار کرد: آذربایجانشرقی همواره یکی از استانهای فعال در زمینه تربیت و پرورش استعدادهای قرآنی بوده و برگزاری این آزمون فرصت مناسبی برای شناسایی، ارزیابی و حمایت از ظرفیتهای ارزشمند قرآنی استان فراهم میکند.
خورنژاد افزود: حافظان شرکتکننده در این دوره با آمادگی مناسب در آزمون حضور یافتهاند و فرآیند ارزیابی آنان توسط استادان و داوران ممتاز قرآنی استان با دقت و جدیت در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی این آزمون پس از تکمیل فرآیند ارزیابی در سراسر استان، از طریق درگاههای اطلاعرسانی رسمی سازمان دارالقرآن الکریم اعلام خواهد شد.
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