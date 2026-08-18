تأکید امام جمعه مراغه بر تقویت انسجام ملی و مقابله با جنگ نرم دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد حاجی روز سهشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مراغه با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناآرامی در جامعه اظهار کرد: دشمنان در شرایط کنونی تلاش میکنند با بهرهگیری از جنگ اقتصادی و انتشار شایعات، آرامش و ثبات جامعه را هدف قرار دهند.
وی افزود: افزایش تابآوری اجتماعی از مسیر فرهنگسازی و توجه جدی به خواستهها و مطالبات مردم میتواند جامعه را در برابر فشارها و توطئههای دشمنان مقاومتر کند.
امام جمعه مراغه، هوشمندی، وحدت و همدلی را لازمه عبور از شرایط جاری کشور دانست و تصریح کرد: شناخت ابعاد جنگ نرم دشمن و حفظ انسجام و وحدت ملی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
حجتالاسلام حاجیزاده همچنین بر توسعه فعالیتهای قرآنی و ترویج برنامههای مرتبط با فرهنگ قرآن در مراغه تأکید کرد و گفت: گسترش فرهنگ قرآنی میتواند تأثیر مستقیم و مثبتی بر سلامت روحی و معنوی جامعه داشته باشد.
تابآوری مردم، دشمن را ناکام گذاشت
فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در این جلسه با اشاره به مقاومت مردم در برابر فشارها اظهار کرد: تابآوری و همراهی مردم در جریان جنگ تحمیلی اخیر دشمن آمریکایی و صهیونیستی، آنها را در رسیدن به اهداف و خواستههایشان ناکام گذاشت.
علی امیریراد افزود: اجرای برنامههای فرهنگی و برگزاری نمایشگاههای هنری میتواند زمینه ارتقای روحیه و افزایش تابآوری مردم را فراهم کند و نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی داشته باشد.
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