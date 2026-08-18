به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری پیش از ظهر سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه ایوانکی که در دفتر وی برگزار شد، از توسعه خدمات قضایی در این بخش با هدف ارتقای رضایتمندی مردم، سرمایه‌گذاران و صنعتگران خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل و چالش‌های ناشی از توسعه مناطق، افزود: همزمان با توسعه هر منطقه، مسائل و مشکلاتی نیز ایجاد می‌شود که برای رفع آن‌ها، مطالبه‌گری جدی مسئولان و پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مسئولان برای آینده‌سازی و رشد ایوانکی، ادامه داد: توسعه این بخش نیازمند همکاری، هماهنگی و پیگیری مستمر مسئولان است و دستگاه قضایی استان نیز در حوزه‌هایی که مسائل و مطالبات متوجه این دستگاه است، موضوعات را با جدیت دنبال خواهد کرد.

اکبری با بیان اینکه بخشی از مشکلات نیازمند ورود و پیگیری سایر دستگاه‌ها و متولیان امر است، گفت: دستگاه قضایی استان در این موارد نیز موضوعات را پیگیری می‌کند تا با همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مسئول، زمینه رفع مشکلات و تسهیل امور فراهم شود.

وی خدمت‌رسانی مؤثر و رفع مشکلات مردم را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و خاطرنشان کرد: همه تلاش‌ها باید در مسیر توسعه خدمت‌رسانی، حل مسائل مردم و حفظ و ارتقای رضایت عمومی قرار گیرد.