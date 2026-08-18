مجید عیسیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰:۵۰ دقیقه امروز (سهشنبه) گزارش حریق یک واحد مسکونی در روستای هادیکیاشهر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو اکیپ از آتشنشانان شهرداری کلاچای به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان با تلاش بیوقفه موفق شدند شعلههای آتش را مهار کرده و از سرایت آن به واحدهای مسکونی مجاور جلوگیری به عمل آورند.
رئیس آتشنشانی کلاچای با تأکید بر اینکه این حادثه یک مصدوم شدید داشته است، خاطرنشان کرد: مصدوم حادثه توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شده است.
عیسیپور در پایان تصریح کرد: علت وقوع این آتشسوزی و میزان خسارت وارده، در دست بررسی کارشناسان آتشنشانی است و نتایج تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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