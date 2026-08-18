مجید عیسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعدازظهر امروز، آتش‌سوزی در محوطه حدود ۴ هزار مترمربعی کوره زغال‌گیری روستای کندسر بی‌بالان کلاچای آغاز شد.

وی افزود: در این محوطه حجم قابل توجهی چوب خشک انباشته شده بود که همین امر موجب گسترش سریع حریق و افزایش شدت آتش‌سوزی شد.

رئیس آتش‌نشانی و ایمنی شهرداری کلاچای با اشاره به حضور نیروهای امدادی در محل حادثه تصریح کرد: برای مهار آتش، ۱۲ اکیپ از آتش‌نشانان شهرداری‌های کلاچای، واجارگاه، رحیم‌آباد و رودسر به محل اعزام و وارد عملیات شدند.

عیسی‌پور ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی با تلاش مستمر موفق شدند شعله‌های اصلی آتش را مهار کرده و از سرایت حریق به واحدهای مسکونی مجاور جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای چوب‌های خشک و احتمال شعله‌ور شدن مجدد کانون‌های حریق، عملیات اطفا و لکه‌گیری تا مهار کامل آتش ادامه دارد.