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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

آتش‌سوزی گسترده در کوره زغال‌گیری کلاچای؛ ۱۲ اکیپ پای کار آمدند

آتش‌سوزی گسترده در کوره زغال‌گیری کلاچای؛ ۱۲ اکیپ پای کار آمدند

رودسر- رئیس آتش‌نشانی و ایمنی شهرداری کلاچای از وقوع آتش‌سوزی در محوطه کوره زغال‌گیری روستای کندسر بی‌بالان این شهرستان خبر داد و گفت: تلاش آتش‌نشانان برای مهار کامل حریق همچنان ادامه دارد.

مجید عیسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعدازظهر امروز، آتش‌سوزی در محوطه حدود ۴ هزار مترمربعی کوره زغال‌گیری روستای کندسر بی‌بالان کلاچای آغاز شد.

وی افزود: در این محوطه حجم قابل توجهی چوب خشک انباشته شده بود که همین امر موجب گسترش سریع حریق و افزایش شدت آتش‌سوزی شد.

رئیس آتش‌نشانی و ایمنی شهرداری کلاچای با اشاره به حضور نیروهای امدادی در محل حادثه تصریح کرد: برای مهار آتش، ۱۲ اکیپ از آتش‌نشانان شهرداری‌های کلاچای، واجارگاه، رحیم‌آباد و رودسر به محل اعزام و وارد عملیات شدند.

عیسی‌پور ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی با تلاش مستمر موفق شدند شعله‌های اصلی آتش را مهار کرده و از سرایت حریق به واحدهای مسکونی مجاور جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای چوب‌های خشک و احتمال شعله‌ور شدن مجدد کانون‌های حریق، عملیات اطفا و لکه‌گیری تا مهار کامل آتش ادامه دارد.

کد مطلب 6920693

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