به گزارش خبر گزاری مهر ، احسان عسگری روز سه‌شنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: برای مقابله مؤثر با قاچاق باید علاوه بر برخورد با شبکه‌های قاچاق، عوامل اقتصادی و فرآیندی مؤثر در شکل‌گیری این پدیده نیز مورد توجه باشد.

وی افزود: تفاوت نرخ‌ها و مقایسه سود میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، یکی از عواملی است که می‌تواند زمینه وقوع قاچاق را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از پیگیری برای تصویب حق کشف قاچاق برای ضابطان و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و بیان کرد: ایجاد سازوکار مناسب برای حمایت و ایجاد انگیزه در دستگاه‌های کاشف می‌تواند به تقویت فرآیند مبارزه با قاچاق کمک کند.

عسگری با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیند تحویل کالاهای مکشوفه، تصریح کرد: تحویل الکترونیکی کالاهای کشف‌شده توسط کاشفان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمینه‌های فساد و افزایش شفافیت در فرآیند نگهداری و تعیین تکلیف کالاها داشته باشد.

وی اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و کاهش فرآیندهای دستی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت، امکان نظارت بهتر بر کالاهای مکشوفه را فراهم و از بروز تخلفات و فساد در این حوزه جلوگیری می کند.