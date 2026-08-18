به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نقره با توجه به کمبود مداوم عرضه و تقاضای رو به رشد صنعتی، یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. طبق گزارش‌های اخیر، بازار نقره برای ششمین سال متوالی با کسری عرضه مواجه خواهد بود و قیمت آن پتانسیل رسیدن به سطوح بالای ۸۰ دلار در هر اونس را دارد.

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ویژگی‌های نقره برای مصارف صنعتی و چشم‌انداز آینده

نقره نه تنها یک فلز گران‌بها، بلکه عنصری کلیدی در صنایع مدرن است. بیش از نیمی از تقاضای جهانی نقره (حدود ۵۹ درصد) به مصارف صنعتی اختصاص دارد، از جمله:

پنل‌های خورشیدی

خودروهای الکتریکی (EVs)

هوش مصنوعی و دیتاسنترها

الکترونیک و نیمه‌ رساناها

رشد فناوری‌های پاک و گسترش هوش مصنوعی، تقاضای صنعتی نقره را تقویت کرده و آن را به فلزی استراتژیک تبدیل کرده است. حتی با وجود کمی کاهش در برخی بخش‌ها، روندهای ساختاری بلندمدت (مانند انرژی تجدیدپذیر) حمایت قوی از قیمت آن ایجاد می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در آینده: چرا حالا زمان مناسبی است؟

سرمایه‌گذاری در نقره برای سال ۲۰۲۶ و سال‌های آتی بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد. تحلیلگران برجسته نهادهایی مانند جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کنند قیمت نقره به طور متوسط ۸۱ دلار در هر اونس در سال ۲۰۲۶ باشد(بیش از دو برابر میانگین سال ۲۰۲۵). برخی سناریوهای صعودی حتی به ۸۵-۹۰ دلار یا بالاتر اشاره دارند.

عوامل کلیدی:

کسری عرضه مداوم برای ششمین سال.

رشد تقاضای صنعتی از انرژی خورشیدی، EVs و AI.

نقش پناهگاه امن در شرایط تورم و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک.

برای بلندمدت (تا ۲۰۳۰)، برخی پیش‌بینی‌ها قیمت را به ۱۰۰ دلار یا حتی بالاتر می‌رسانند، به شرطی که روندهای فناوری و انرژی سبز ادامه یابد.

نقره به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری در کنار طلا

نقره و طلا اغلب مکمل یکدیگر هستند. طلا معمولاً به عنوان hedge ایمن‌تر در برابر تورم و ریسک‌های سیستماتیک عمل می‌کند، در حالی که نقره پتانسیل رشد بیشتری به دلیل کاربردهای صنعتی دارد.

ترکیب این دو در پرتفوی، تعادل مناسبی بین ثبات و پتانسیل بازدهی بالا ایجاد می‌کند. بسیاری از کارشناسان توصیه می‌کنند به جای انتخاب یکی، هر دو را در سبد سرمایه‌گذاری داشته باشید.

بازدهی گذشته‌نگر انس طلا و نقره

در بلندمدت، هر دو فلز عملکرد مثبتی داشته‌اند، اما با تفاوت‌های قابل توجه:

۵۰ سال گذشته (۱۹۷۰-۲۰۲۵): طلا از حدود ۳۵ دلار به بیش از ۴۰۰۰ دلار رسیده (رشد چشمگیر). نقره نیز جهش‌های بزرگی داشته، اما نوسان بیشتری نشان داده است.

۲۰ سال اخیر: طلا بازدهی پایدارتری داشته (حدود ۴۲۲٪ رشد)، در حالی که نقره حدود ۴۲۰-۵۵۰٪ رشد کرده اما با افت‌های شدیدتر در دوره‌های رکود.

چرخه‌های صعودی: در برخی دوره‌ها (مانند اوایل ۲۰۱۰)، نقره بازدهی بالاتری نسبت به طلا ثبت کرده (بیش از ۱۰۰۰٪ در یک چرخه). اما در سال‌های اخیر، طلا بهتر عمل کرده و نسبت طلا به نقره (Gold/Silver Ratio) اغلب بالای ۷۰-۱۰۰ بوده است.

نقره معمولاً در فازهای رشد اقتصادی و صنعتی قوی‌تر عمل می‌کند، در حالی که طلا در بحران‌ها و تورم برتری دارد. این تفاوت باعث می‌شود ترکیب آن‌ها استراتژی هوشمندانه‌ای باشد.

صندوق‌های نقره: جدیدترین و مطمئن‌ترین راه سرمایه‌گذاری در نقره

جدیدترین و جذاب‌ترین ابزار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره هستند که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند که پشتوانه این صندوق‌ها شمش‌های نقره با عیار ۹۹۹/۹ است که در خزانه‌های امن بورس کالا نگهداری می‌شود.

مزایای صندوق‌های نقره:

نقدشوندگی بالا و هزینه‌های پایین

مدیریت حرفه‌ای

حداقل سرمایه از ۱۰۰ هزار تومان (مناسب سرمایه‌گذاران خرد)

امنیت کامل تحت نظارت قانونی

بدون دغدغه نگهداری فیزیکی یا امنیت

فرصت محدود شرکت در پذیره‌نویسی صندوق «یاس» جدیدترین صندوق نقره ایران

جدیدترین صندوق سرمایه‌گذاری نقره ایران با نام «یاس» روز چهارشنبه ۲۸ مرداد از طریق تمامی کارگزاری‌های بورسی پذیره‌نویسی می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند در دوره پذیره‌نویسی، واحدهای این صندوق را با حباب صفر خریداری کنند و از فرصت ورود به این ابزار نوین سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.

جدیدترین صندوق نقره با نماد یاس روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از طریق تمامی کارگزاری‌های بورسی، پذیره‌نویسی می‌شود برای اطلاعات بیشتر به این‌لینک مراجعه کنید و یا با شماره ۰۲۱۷۹۳۲۶ تماس بگیرد.