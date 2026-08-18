به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز سهشنبه طی مطلبی در فضای مجازی به پیگیری مسائل مرتبط با نهادههای دامی و وضعیت بازار این نهادهها پرداخت.
وی همچنین از صدور کارت زرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای وزیر جهاد کشاورزی در پی طرح سوالاتی درباره مسائل مرتبط با نهادههای دامی خبر داد.
عجم در مطلب منتشرشده در فضای مجازی نوشت: امروز در جلسه علنی مجلس که بهصورت مجازی برگزار است، آقای نوری قزلجه در پاسخ به سؤال تعدادی از نمایندگان با محوریت «تعادل بازار، دام، نهادههای دامی ...» موفق به اقناع نمایندگان نشد و کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در ادامه این مطلب آورده است: حال باید دید که کارت زرد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی آیا منجر به افزایش نظارتها و تغییر در وضعیت بازار نهادهها در سایه تغییر سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی خواهد شد یا خیر؟
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