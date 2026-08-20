‍ مالک نساجی و شهردار ارومیه عضو هیئت ‌رئیسه فدراسیون شمشیربازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شمشیربازی برگزار شد و در جریان این مجمع، ترکیب هیئت رئیسه فدراسیون با حضور دو چهره شناختهشده در عرصه ورزش و مدیریت تقویت شد.
بر این اساس، رضا حدادیان مالک باشگاه نساجی مازندران که سابقه قهرمانی در اسلحه سابر را دارد و رئیس هیئت تهران نیز بوده، با اکثریت آرا به عنوان کارشناس خبره فدراسیون انتخاب شد و به عضویت هیئت رئیسه درآمد.
همچنین آیدین رحمانی رئیس هیئت شمشیربازی استان آذربایجان غربی و شهردار ارومیه، با رای قاطع مجمع به عنوان نماینده استانها به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون شمشیربازی انتخاب شد.
علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون درخصوص این موضوع اظهار داشت: حضور این دو چهره شناختهشده ورزشی و مدیریتی در هیئت رئیسه فدراسیون شمشیربازی، میتواند زمینهساز بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای مدیریتی، اقتصادی و اجرایی در مسیر توسعه این رشته باشد.
وی افزود: انتخاب حدادیان و رحمانی نشاندهنده شکلگیری ترکیبی توانمند و متنوع در هیأترئیسه فدراسیون است؛ ترکیبی که میتواند با تکیه بر ظرفیتهای موجود در باشگاهها، استانها و بخشهای مختلف ورزش کشور، پشتوانهای مؤثر برای برنامههای توسعهای فدراسیون رقم بزند.
رئیس فدراسیون شمشیربازی خاطرنشان کرد: ما یک تیم قوی و مقتدر داریم و در راستای پیشبرد اهداف فدراسیون حتی یک دقیقه هم زمان را هدر نمیدهیم. قطعا حضور چهره های برجسته ورزشی و مدیریتی در بدنه شمشیربازی میتواند کمک شایانی به سرعت تحقق یافتن اهداف ما داشته باشد.
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