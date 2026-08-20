اتمام ترمیم آسفالت آزادراه تبریز - زنجان تا پایان مهر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جغتایی روز پنجشنبه در جریان بازدید از آزادراه تبریز - زنجان در محور شهرستان هشترود با اشاره به اینکه طبق دستور مقام ریاست جمهوری عملیات اجرایی اصلاح و ترمیم ۲۰۰ کیلومتر از این آزادراه در ماه‌های اخیر سرعت گرفته است گفت: در حال حاضر تعداد هشت تیم کامل در آذربایجان شرقی و پنج تیم در استان زنجان مشغول اصلاح آسفالت این مسیر هستند.

وی گفت: برای عملیات اجرایی ترمیم آسفالت آزادراه تبریز - زنجان اعتباری معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از سوی دولت تخصیص یافته که تاکنون ۵۰ درصد این مبلغ به پیمانکاران فعال پرداخت شده است.

جغتایی اظهار کرد: هیچ گونه مشکل مالی در این طرح وجود ندارد و با روند کنونی به طور قطع تا پایان مهر ماه امسال بهره برداری از آن شروع می‌شود.

وی استرداد آزادراه تبریز - زنجان به دولت برای بهسازی و بازسازی خرابی‌های آن را یکی از تصمیمات مهم و تاثیرگذار دولت چهاردهم برشمرد و گفت: بر این اساس مقرر شده است پس از اتمام عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت نگهداری آن به بخش خصوصی واگذار شود.

جغتایی با بیان اینکه هم اکنون آزادراه تبریز - زنجان به طور کامل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور است ادامه داد: بر اساس تصمیم دولت نقاطی از این آزادراه که خرابی شدید دارد توسط این مجموعه اصلاح می‌شود و بقیه مشکلات جزیی نیز از سوی بخش خصوصی و پس از واگذاری رفع می‌شود.