به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی ظهر پنجشنبه اجلاسیه روز جهانی مسجد و برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به‌ویژه شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان و آرزوی سلامتی و عزت برای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که برنامه‌ریزی‌های متمرکز و از بالا به پایین در حوزه‌های اجتماعی در بسیاری از موارد با موفقیت همراه نبوده است.

وی افزود: در چنین رویکردی مردم شناخت و درک مستقیمی از نیازها و ظرفیت‌های یکدیگر ندارند و به‌تدریج احساس تعلق آنها به محیط پیرامونی و محله کاهش می‌یابد.

فرماندار همدان با اشاره به مصوبات همایش سراسری استانداران در سال ۱۴۰۴ گفت: طرح مدیریت محله‌محوری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و معیشتی به شهرستان همدان ابلاغ شده است.

درویشی با بیان اینکه رخدادها و بحران‌های مختلف اهمیت انسجام اجتماعی در محلات را نمایان کرده است، افزود: تجربه فتنه‌ها، سیلاب‌ها، بیماری‌های همه‌گیر و حتی جنگ نشان می‌دهد محله‌هایی که از ساختار حقوقی و انسجام اجتماعی برخوردار هستند تاب‌آوری بیشتری در برابر بحران‌ها دارند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی مساجد در دوران هشت سال دفاع مقدس به‌ویژه مسجد جامع خرمشهر، اظهار کرد: این مسجد در روزهای مقاومت خرمشهر نقش مهمی داشت و امروز نیز مسجد باید به‌عنوان هسته مرکزی مدیریت و پیشرفت محله مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار همدان گفت: در چارچوب اجرای این طرح ۶۴ محله شهری، محله‌های حومه و ۹۷ محله روستایی شناسایی شده که در مجموع ۱۶۴ محله را در قالب ۱۳ مرکز محله تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در هر محله مسجد به‌عنوان محور فعالیت‌ها تعیین شده و امام جماعت نقش رهبر محلی را بر عهده دارد و پایگاه مقاومت بسیج به‌عنوان دبیر و بازوی اجرایی، در پیشبرد برنامه‌ها مشارکت می‌کند.

درویشی مرحله دوم اجرای طرح را تشکیل شورای پیشرفت محله دانست و بیان کرد: امام جماعت ریاست این شورا را بر عهده خواهد داشت و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نیز دبیر شورا خواهد بود.

وی تدوین برنامه راهبردی محله، تصویب برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد کمیته‌های تخصصی را از جمله وظایف شورای پیشرفت محله عنوان کرد و گفت: برای اجرای دقیق این طرح ۶ کمیته تخصصی شامل عمران و خدمات محلی، بهداشت و سلامت، ورزش، امنیت و آسیب‌های اجتماعی، خدمات حمایتی و معیشتی و امور فرهنگی و دینی تشکیل می‌شود.

فرماندار همدان بیان کرد: امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و برگزاری مانورهای مورد نیاز شهرستان همدان در اجرای طرح مدیریت محله‌محوری در شمار مناطق پیشرو قرار گیرد.