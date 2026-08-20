به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر پنج شنبه اظهار کرد: نمایشگاه مشاغل خانگی فرهنگ و هنر با هدف حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری، معرفی ظرفیتهای استان، فراهمکردن زمینه عرضه تولیدات و کمک به توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر برپا میشود.
وی افزود: همزمانی برگزاری این رویداد با هفته همدان، فرصت مناسبی برای معرفی بخشی از ظرفیتها و داشتههای فرهنگی و هنری این استان فراهم کرده است چراکه همدان دیاری با پیشینه غنی در هنر و آفرینش به شمار میرود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بیان کرد: آیین گشایش نمایشگاه روز دوشنبه دوم شهریورماه ساعت ۱۶ برگزار میشود و نمایشگاه در روزهای برپایی از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای علاقهمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.
وی با اشاره به رشتههای حاضر در این رویداد گفت: هنرمندان و فعالان حوزههای موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، طراحی و دوخت مد و لباس، فیلم کوتاه، عکاسی و دیگر رشتههای وابسته آثار و بخشی از توانمندیهای خود را در این نمایشگاه عرضه میکنند.
جوادی افزود: حمایت از مشاغل خانگی در حوزه فرهنگ و هنر، حمایت از خلاقیت، هویت فرهنگی و سرمایه انسانی استان است و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند زمینه معرفی بیشتر هنرمندان، ارتباط مستقیم آنها با مخاطبان و ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان از هنرمندان و علاقهمندان دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه ضمن آشنایی با ظرفیتهای هنری استان، از آثار و تولیدات هنرمندان حمایت کنند.
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