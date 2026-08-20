به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح آرامش در شهر به مدت سه روز، مأموران انتظامی شهرستان با اجرای اقدامات هدفمند و عملیاتی، برخورد با عوامل برهمزننده نظم و امنیت عمومی و خردهفروشان مواد مخدر را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، تعداد ۳۲ نفر از معتادان متجاهر شناسایی و دستگیر شدند که یک نفر از آنان دارای سابقه حرفهای سرقت بود و برای طی مراحل قانونی به کمپ ماده ۱۵ معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: مأموران در ادامه اجرای طرح و در راستای مقابله با خردهفروشان مواد مخدر، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ نفر از خردهفروشان مواد مخدر شدند.
سرهنگ رفیعی تصریح کرد: در بازرسی از محل و مخفیگاه متهمان، در مجموع بیش از نیم کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل شیشه، گراس، تریاک و هروئین کشف و ضبط شد.
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