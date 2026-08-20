دوره توانمندسازی ائمه جماعات مساجد یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد، حجت‌الاسلام سیدیحی نجم‌الهدی گفت: دوره توانمندسازی و انتقال تجربیات ائمه جماعات مساجد استان یزد با حضور بیش از ۳۵۰ نفر از ائمه جماعات در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.

وی با اشاره به نقش مهم مساجد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، افزود: امیدواریم برگزاری این جلسات، آغازگر تحول خوبی در مساجد باشد و مساجد بیش از پیش محور فعالیت‌های نیک و خیر در جامعه قرار گیرند.

نجم‌الهدی افزود: این دوره با هدف ارتقای توانمندی ائمه جماعات، تبادل تجربیات و تقویت نقش مساجد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، ائمه جماعات استان یزد در مسجد روضه محمدیه برگزار شد.